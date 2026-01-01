نشر nopCommerce بنقرة واحدة.
منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على ASP.NET تدعم آلاف المتاجر الإلكترونية بلوحة تحكم كاملة الميزات وأكثر من 1,700 إضافة في السوق.
اختر خطة VPS لـ nopCommerce
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام nopCommerce؟
nopCommerce هي منصة التجارة الإلكترونية الأكثر تنزيلاً في العالم والقائمة على .NET، موثوق بها من قبل آلاف الشركات لإدارة المتاجر الإلكترونية بجميع أحجامها. مبنية على ASP.NET Core، توفر لوحة تحكم إدارية كاملة الميزات لإدارة المنتجات والطلبات والعملاء والخصومات والشحن، وتدعم PostgreSQL و MySQL و Microsoft SQL Server بشكل جاهز.
تدعم البنية المفتوحة للمنصة آلاف الإضافات والقوالب من سوق nopCommerce، مما يتيح للتجار توسيع متاجرهم دون تعديل الكود الأساسي. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود رسوم معاملات، وتحكمًا كاملاً في بيانات العملاء، وعدم وجود رسوم لكل عملية بيع بغض النظر عن حجم الإيرادات.
الميزات الأساسية في nopCommerce
لوحة إدارة كاملة
إدارة المنتجات، الفئات، الطلبات، العملاء، الخصومات، وقواعد الشحن من لوحة تحكم إدارية شاملة واحدة.
دعم المتاجر المتعددة
تشغيل متاجر متعددة ومستقلة من تثبيت واحد لـ nopCommerce، لكل منها كتالوجها الخاص وأسعارها ومظهرها.
النظام البيئي لإضافات المتجر
قم بتوسيع متجرك باستخدام بوابات الدفع وشركات الشحن وتكاملات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمظاهر المخصصة من أكثر من 1,700 إضافة في السوق.
البيع الدولي
تسهل إدارة العملات المتعددة واللغات المتعددة والضرائب المدمجة عملية البيع للعملاء في أي بلد.
أدوات SEO والتسويق
ميزات تحسين محركات البحث المدمجة، واستعادة سلة التسوق المهجورة، ونقاط الولاء، وأدوات التسعير الترويجي تجذب الزيارات وتكرار عمليات الشراء.
لماذا تشغّل nopCommerce على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
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