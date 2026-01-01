nopCommerce هي منصة التجارة الإلكترونية الأكثر تنزيلاً في العالم والقائمة على .NET، موثوق بها من قبل آلاف الشركات لإدارة المتاجر الإلكترونية بجميع أحجامها. مبنية على ASP.NET Core، توفر لوحة تحكم إدارية كاملة الميزات لإدارة المنتجات والطلبات والعملاء والخصومات والشحن، وتدعم PostgreSQL و MySQL و Microsoft SQL Server بشكل جاهز.

تدعم البنية المفتوحة للمنصة آلاف الإضافات والقوالب من سوق nopCommerce، مما يتيح للتجار توسيع متاجرهم دون تعديل الكود الأساسي. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود رسوم معاملات، وتحكمًا كاملاً في بيانات العملاء، وعدم وجود رسوم لكل عملية بيع بغض النظر عن حجم الإيرادات.