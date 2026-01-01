Gitea هي منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر تمنح الفرق مكانًا خاصًا للتعليمات البرمجية دون تكاليف إضافية لمنصات DevOps الأكبر. توفر إدارة المستودعات، وطلبات السحب، وتتبع المشكلات، ومراجعات التعليمات البرمجية، والوصول عبر SSH من خلال واجهة ويب نظيفة - وتعمل بشكل مريح على موارد خادم متواضعة.

استضافة Gitea ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن التعليمات البرمجية المصدر وبيانات التعاون الخاصة بك تبقى على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يجمع هذا النشر بين Gitea وقاعدة بيانات MySQL لاستمرارية البيانات الموثوقة ويتضمن إعادة توجيه منفذ SSH حتى يتمكن المطورون من الدفع والسحب باستخدام سير عمل Git القياسي.