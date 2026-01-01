نشر Gitea بنقرة واحدة.
منصة Git خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا مع مستودعات وتتبع للمشكلات وأدوات التعاون الجماعي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gitea؟
Gitea هي منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر تمنح الفرق مكانًا خاصًا للتعليمات البرمجية دون تكاليف إضافية لمنصات DevOps الأكبر. توفر إدارة المستودعات، وطلبات السحب، وتتبع المشكلات، ومراجعات التعليمات البرمجية، والوصول عبر SSH من خلال واجهة ويب نظيفة - وتعمل بشكل مريح على موارد خادم متواضعة.
استضافة Gitea ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن التعليمات البرمجية المصدر وبيانات التعاون الخاصة بك تبقى على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يجمع هذا النشر بين Gitea وقاعدة بيانات MySQL لاستمرارية البيانات الموثوقة ويتضمن إعادة توجيه منفذ SSH حتى يتمكن المطورون من الدفع والسحب باستخدام سير عمل Git القياسي.
الميزات الأساسية في Gitea
إدارة المستودعات
استضافة كاملة لمستودع Git مع حماية الفروع وطلبات الدمج وسير عمل مراجعة الكود للفرق من أي حجم.
تتبع المشكلات
متتبع المشكلات المدمج مع التسميات والمعالم ولوحات المشاريع لتنظيم العمل جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية الخاصة بك.
وصول SSH و HTTPS
يمكن للمطورين الدفع والسحب عبر SSH أو HTTPS باستخدام أدوات Git الحالية لديهم دون أي تغييرات في سير العمل.
Webhooks و CI/CD
دعم Webhook والتكاملات مع أنظمة CI/CD الشائعة تمكّن الاختبار الآلي وخطوط أنابيب النشر.
أثر خفيف
يعمل Gitea بكفاءة على الخوادم الصغيرة، مما يجعله عمليًا للنشر على خادم افتراضي خاص (VPS) متواضع دون التضحية بالأداء.
لماذا تشغّل Gitea على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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