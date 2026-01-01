Appsmith هي منصة رائدة مفتوحة المصدر ومنخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمطورين بناء أدوات داخلية مخصصة ولوحات تحكم ولوحات معلومات في ساعات بدلاً من أسابيع. مكتبة عناصر واجهة مستخدم بالسحب والإفلات، وموصلات أصلية لأكثر من 25 قاعدة بيانات، ودعم كامل للغة JavaScript لمنطق الأعمال يعني أنه يمكنك تسليم تطبيقات عاملة دون بناء واجهة أمامية من الصفر أو انتظار دورات الهندسة.

استضافة Appsmith ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات ومفاتيح API وبيانات الأعمال الحساسة بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا تغادر أي بيانات شبكتك، وتحكم كامل في سياسات الوصول واستراتيجيات النسخ الاحتياطي والتوسع مع نمو محفظة أدواتك الداخلية.