نشر Appsmith بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء الأدوات الداخلية ولوحات التحكم الإدارية ولوحات المعلومات بسرعة السحب والإفلات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Appsmith؟
Appsmith هي منصة رائدة مفتوحة المصدر ومنخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمطورين بناء أدوات داخلية مخصصة ولوحات تحكم ولوحات معلومات في ساعات بدلاً من أسابيع. مكتبة عناصر واجهة مستخدم بالسحب والإفلات، وموصلات أصلية لأكثر من 25 قاعدة بيانات، ودعم كامل للغة JavaScript لمنطق الأعمال يعني أنه يمكنك تسليم تطبيقات عاملة دون بناء واجهة أمامية من الصفر أو انتظار دورات الهندسة.
استضافة Appsmith ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات ومفاتيح API وبيانات الأعمال الحساسة بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا تغادر أي بيانات شبكتك، وتحكم كامل في سياسات الوصول واستراتيجيات النسخ الاحتياطي والتوسع مع نمو محفظة أدواتك الداخلية.
الميزات الأساسية في Appsmith
منشئ السحب والإفلات البصري
تجميع الواجهات من أكثر من 45 عنصر واجهة مستخدم (ودجة) جاهز، بما في ذلك الجداول والرسوم البيانية والنماذج والخرائط، حتى يتمكن المطورون من إنتاج أدوات داخلية مصقولة دون كتابة كود الواجهة الأمامية.
أكثر من 25 موصل قاعدة بيانات
اتصل أصلاً بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB و Elasticsearch والمزيد، بالإضافة إلى أي واجهة برمجة تطبيقات REST أو GraphQL، مما يمنحك وصولاً مباشرًا إلى مكدس البيانات بالكامل من منصة واحدة.
منطق أعمال JavaScript
اكتب JavaScript مخصصًا جنبًا إلى جنب مع المكونات المرئية للتعامل مع تحويلات البيانات المعقدة، والمنطق الشرطي، وسير العمل متعدد الخطوات التي لا تستطيع أدوات عدم كتابة الأكواد التعبير عنها.
إدارة الإصدارات المستندة إلى Git
تتبع التغييرات في كود التطبيق في Git، مما يتيح مراجعات الكود، وعمليات التراجع، وسير عمل التطوير التعاوني التي تجلب انضباط هندسة البرمجيات إلى الأدوات الداخلية.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
عيّن أذونات دقيقة على مستوى التطبيق والصفحة والأداة حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من عرض أو تعديل كل أداة دون الكشف عن العمليات الحساسة للمؤسسة بأكملها.
لماذا تشغّل Appsmith على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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