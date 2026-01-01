خصم يصل إلى 68% على ONLYOFFICE Docs

نشر ONLYOFFICE Docs بتثبيت بنقرة واحدة.

مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا مع تحرير تعاوني في الوقت الفعلي لملفات Word و Excel و PowerPoint في متصفحك.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
589/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر ONLYOFFICE Docs بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ ONLYOFFICE Docs

خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ONLYOFFICE Docs؟

ONLYOFFICE Docs (Document Server) هو مجموعة مكتبية مفتوحة المصدر عبر الإنترنت توفر تحريرًا تعاونيًا قائمًا على المتصفح لتنسيقات DOCX و XLSX و PPTX و ODT و ODS و ODP و PDF وغيرها إلى الخادم الخاص بك. يوفر توافقًا مثاليًا مع تنسيقات Microsoft Office، مما يجعله بديلاً سلسًا لأدوات المكتب السحابية دون تعريض مستنداتك لخدمات الجهات الخارجية.

تضع استضافة ONLYOFFICE Docs ذاتيًا خصوصية المستندات في المقام الأول — لا تغادر الملفات بنيتك التحتية أبدًا. يتكامل مع Nextcloud و ownCloud و Seafile وعشرات المنصات الأخرى عبر الموصلات الرسمية، ويستخدم أمان رمز JWT لحماية الوصول إلى API. تدعم Community Edition ما يصل إلى 20 اتصال تحرير متزامن مجانًا.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في ONLYOFFICE Docs

التعاون في الوقت الفعلي

يمكن لعدة مستخدمين تحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية بشكل مشترك في وقت واحد مع تتبع المؤشر المباشر والتعليقات وتتبع التغييرات.

توافق MS Office

افتح، حرر، واحفظ ملفات DOCX و XLSX و PPTX بدقة عالية — بدون تشوهات تحويل التنسيق أو تغييرات في التخطيط.

دعم متعدد الأشكال

يدعم DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, والمزيد عبر محررات المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.

أمان API JWT

يؤمن التحقق من JSON Web Token كل طلب API، مما يضمن أن التكاملات والمستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى خادم المستندات.

تكامل Nextcloud و Seafile

تحول الموصلات الرسمية لـ Nextcloud و ownCloud و Seafile و 40+ منصة أخرى مستندات ONLYOFFICE إلى واجهة خلفية للتحرير التعاوني سهلة الدمج.

محرر PDF ونماذج

تحرير ملفات PDF وإنشاء نماذج PDF قابلة للتعبئة مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى برامج أو إضافات إضافية.

لماذا تشغّل ONLYOFFICE Docs على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ابدأ الآن
ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

Herriman
Herriman

استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

Martin K
Martin K

الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

ابدأ الآن

استكشف المزيد من التطبيقات الجاهزة للنشر

AFFiNE

AFFiNE

مساحة عمل شاملة تجمع بين المستندات والسبورات البيضاء وقواعد البيانات بالذكاء الاصطناعي

اختر
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy هو مساحة عمل مفتوحة المصدر مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبديل لـ Notion

اختر
BeaverHabits

BeaverHabits

متتبع عادات بسيط ذاتي الاستضافة يركز على تسجيلات الدخول اليومية والسلاسل المتتالية

اختر
اطّلع على جميع التطبيقات

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.