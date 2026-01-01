ONLYOFFICE Docs (Document Server) هو مجموعة مكتبية مفتوحة المصدر عبر الإنترنت توفر تحريرًا تعاونيًا قائمًا على المتصفح لتنسيقات DOCX و XLSX و PPTX و ODT و ODS و ODP و PDF وغيرها إلى الخادم الخاص بك. يوفر توافقًا مثاليًا مع تنسيقات Microsoft Office، مما يجعله بديلاً سلسًا لأدوات المكتب السحابية دون تعريض مستنداتك لخدمات الجهات الخارجية.

تضع استضافة ONLYOFFICE Docs ذاتيًا خصوصية المستندات في المقام الأول — لا تغادر الملفات بنيتك التحتية أبدًا. يتكامل مع Nextcloud و ownCloud و Seafile وعشرات المنصات الأخرى عبر الموصلات الرسمية، ويستخدم أمان رمز JWT لحماية الوصول إلى API. تدعم Community Edition ما يصل إلى 20 اتصال تحرير متزامن مجانًا.