نشر ONLYOFFICE Docs بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا مع تحرير تعاوني في الوقت الفعلي لملفات Word و Excel و PowerPoint في متصفحك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ONLYOFFICE Docs؟
ONLYOFFICE Docs (Document Server) هو مجموعة مكتبية مفتوحة المصدر عبر الإنترنت توفر تحريرًا تعاونيًا قائمًا على المتصفح لتنسيقات DOCX و XLSX و PPTX و ODT و ODS و ODP و PDF وغيرها إلى الخادم الخاص بك. يوفر توافقًا مثاليًا مع تنسيقات Microsoft Office، مما يجعله بديلاً سلسًا لأدوات المكتب السحابية دون تعريض مستنداتك لخدمات الجهات الخارجية.
تضع استضافة ONLYOFFICE Docs ذاتيًا خصوصية المستندات في المقام الأول — لا تغادر الملفات بنيتك التحتية أبدًا. يتكامل مع Nextcloud و ownCloud و Seafile وعشرات المنصات الأخرى عبر الموصلات الرسمية، ويستخدم أمان رمز JWT لحماية الوصول إلى API. تدعم Community Edition ما يصل إلى 20 اتصال تحرير متزامن مجانًا.
الميزات الأساسية في ONLYOFFICE Docs
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة مستخدمين تحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية بشكل مشترك في وقت واحد مع تتبع المؤشر المباشر والتعليقات وتتبع التغييرات.
توافق MS Office
افتح، حرر، واحفظ ملفات DOCX و XLSX و PPTX بدقة عالية — بدون تشوهات تحويل التنسيق أو تغييرات في التخطيط.
دعم متعدد الأشكال
يدعم DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, والمزيد عبر محررات المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.
أمان API JWT
يؤمن التحقق من JSON Web Token كل طلب API، مما يضمن أن التكاملات والمستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى خادم المستندات.
تكامل Nextcloud و Seafile
تحول الموصلات الرسمية لـ Nextcloud و ownCloud و Seafile و 40+ منصة أخرى مستندات ONLYOFFICE إلى واجهة خلفية للتحرير التعاوني سهلة الدمج.
محرر PDF ونماذج
تحرير ملفات PDF وإنشاء نماذج PDF قابلة للتعبئة مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى برامج أو إضافات إضافية.
لماذا تشغّل ONLYOFFICE Docs على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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