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نشر Apache Kvrocks بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات مفتاح-قيمة ببروتوكول Redis تعتمد على الأقراص، تخزن بيانات أكثر بكثير لكل جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مقارنة بـ Redis الذي يعمل في الذاكرة.

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نشر Apache Kvrocks بنقرة واحدة.

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589 /الشهر
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نطاق تردّدي 16TB
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KVM 8
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تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
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نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
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مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Kvrocks؟

Apache Kvrocks هو قاعدة بيانات NoSQL موزعة من نوع مفتاح-قيمة تتحدث بروتوكول Redis RESP ولكنها تحتفظ بالبيانات على القرص عبر RocksDB بدلاً من الاحتفاظ بمجموعة البيانات الكاملة في الذاكرة. والنتيجة هي هدف مباشر لأي عميل Redis يحتفظ بمجموعات بيانات أكبر بكثير على نفس الجهاز، مما يجعله مثاليًا لأعباء العمل التي يصبح فيها Redis في الذاكرة مكلفًا للغاية.

يدعم Kvrocks جميع أنواع بيانات Redis الرئيسية، ومساحات الأسماء مع رموز مميزة لكل مستأجر، ونسخ سجل التغييرات الثنائي غير المتزامن، وRedis Sentinel لتجاوز الفشل، ووضع مجموعة مدار مركزيًا. يمنح استضافة Kvrocks ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) التطبيقات مخزنًا دائمًا متوافقًا مع Redis مع تحكم كامل في ضبط RocksDB، والضغط، وتخطيط التخزين دون تكاليف الخدمات المدارة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache Kvrocks

متوافق مع بروتوكول Redis

يعمل مع كل مكتبة عميل Redis من خلال التحدث ببروتوكول RESP القياسي على المنفذ 6666 — تتصرف السلاسل، والتجزئات، والقوائم، والمجموعات، والمجموعات المرتبة، والتدفقات، والصور النقطية كلها مثل Redis.

تخزين مدعوم بالأقراص

يحتفظ محرك RocksDB بمجموعة البيانات الكاملة على القرص، بحيث تتوسع السعة مع التخزين بدلاً من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وغالبًا ما يحمل عشرات أضعاف البيانات لكل خادم افتراضي خاص (VPS) مقارنة بـ Redis.

مساحات الأسماء مع الرموز

يدعم مساحات الأسماء متعددة المستأجرين تعيين رمز مميز منفصل لكل قاعدة بيانات منطقية بحيث يمكن مشاركة مثيل Kvrocks واحد بأمان عبر التطبيقات.

النسخ المتماثل غير المتزامن

نسخ سجل الثنائيات (binlog) على غرار MySQL يبث عمليات الكتابة إلى النسخ المتماثلة لتوسيع نطاق القراءة والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث دون تعطيل الأساسي.

المجموعة والحارس

يتيح وضع مجموعة Redis الأصلي وتوافق Redis Sentinel التجزئة الأفقية والفشل التلقائي باستخدام أدوات Redis الحالية.

لماذا تشغّل Apache Kvrocks على Hostinger؟

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