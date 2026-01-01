نشر Apache Kvrocks بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مفتاح-قيمة ببروتوكول Redis تعتمد على الأقراص، تخزن بيانات أكثر بكثير لكل جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مقارنة بـ Redis الذي يعمل في الذاكرة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Kvrocks؟
Apache Kvrocks هو قاعدة بيانات NoSQL موزعة من نوع مفتاح-قيمة تتحدث بروتوكول Redis RESP ولكنها تحتفظ بالبيانات على القرص عبر RocksDB بدلاً من الاحتفاظ بمجموعة البيانات الكاملة في الذاكرة. والنتيجة هي هدف مباشر لأي عميل Redis يحتفظ بمجموعات بيانات أكبر بكثير على نفس الجهاز، مما يجعله مثاليًا لأعباء العمل التي يصبح فيها Redis في الذاكرة مكلفًا للغاية.
يدعم Kvrocks جميع أنواع بيانات Redis الرئيسية، ومساحات الأسماء مع رموز مميزة لكل مستأجر، ونسخ سجل التغييرات الثنائي غير المتزامن، وRedis Sentinel لتجاوز الفشل، ووضع مجموعة مدار مركزيًا. يمنح استضافة Kvrocks ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) التطبيقات مخزنًا دائمًا متوافقًا مع Redis مع تحكم كامل في ضبط RocksDB، والضغط، وتخطيط التخزين دون تكاليف الخدمات المدارة.
الميزات الأساسية في Apache Kvrocks
متوافق مع بروتوكول Redis
يعمل مع كل مكتبة عميل Redis من خلال التحدث ببروتوكول RESP القياسي على المنفذ 6666 — تتصرف السلاسل، والتجزئات، والقوائم، والمجموعات، والمجموعات المرتبة، والتدفقات، والصور النقطية كلها مثل Redis.
تخزين مدعوم بالأقراص
يحتفظ محرك RocksDB بمجموعة البيانات الكاملة على القرص، بحيث تتوسع السعة مع التخزين بدلاً من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وغالبًا ما يحمل عشرات أضعاف البيانات لكل خادم افتراضي خاص (VPS) مقارنة بـ Redis.
مساحات الأسماء مع الرموز
يدعم مساحات الأسماء متعددة المستأجرين تعيين رمز مميز منفصل لكل قاعدة بيانات منطقية بحيث يمكن مشاركة مثيل Kvrocks واحد بأمان عبر التطبيقات.
النسخ المتماثل غير المتزامن
نسخ سجل الثنائيات (binlog) على غرار MySQL يبث عمليات الكتابة إلى النسخ المتماثلة لتوسيع نطاق القراءة والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث دون تعطيل الأساسي.
المجموعة والحارس
يتيح وضع مجموعة Redis الأصلي وتوافق Redis Sentinel التجزئة الأفقية والفشل التلقائي باستخدام أدوات Redis الحالية.
لماذا تشغّل Apache Kvrocks على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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