خصم يصل إلى 68% على Autobase

نشر Autobase بنقرة واحدة.

منصة قاعدة بيانات كخدمة مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لأتمتة توفير مجموعات PostgreSQL وإدارتها.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Autobase بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Autobase؟

Autobase هو بديل مفتوح المصدر لخدمات قواعد البيانات المُدارة سحابيًا مثل Amazon RDS و Google Cloud SQL، مما يوفر توفيرًا آليًا لمجموعات PostgreSQL، وتكوينًا عالي التوفر، وإدارة مركزية من خلال وحدة تحكم ويب بديهية. مع أكثر من 4000 نجمة على GitHub، يتيح لك توفير مجموعات PostgreSQL جاهزة للإنتاج مع تجاوز الفشل التلقائي، والنسخ الاحتياطية المجدولة، واستعادة نقطة في الوقت المحدد دون الحاجة إلى إتقان تكوين HA المعقد يدويًا.

استضافة Autobase ذاتيًا تلغي التكاليف المتكررة لكل ساعة لخدمات قواعد البيانات السحابية مع الحفاظ على البنية التحتية لقاعدة البيانات وجميع البيانات المخزنة تحت سيطرتك الكاملة. يوفر DBDesk Studio المدمج وصولاً مباشرًا إلى SQL واستكشاف المخطط، وتتيح واجهة برمجة تطبيقات REST إدارة برمجية كاملة — مما يمنحك راحة قاعدة البيانات المُدارة على البنية التحتية الخاصة بك.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Autobase

توفير المجموعات بنقرة واحدة

يمكن إنشاء مجموعات PostgreSQL مكوّنة بالكامل وعالية التوافر عبر وحدة تحكم الويب دون الحاجة إلى كتابة ملفات تكوين التوافر العالي (HA) أو أدلة تشغيل Ansible يدويًا.

تجاوز الفشل التلقائي

يكتشف تجاوز الفشل المضمن حالات الفشل الأساسية ويرقي نسخة متماثلة تلقائيًا، مما يقلل من فترة التوقف عن العمل لأعباء عمل الإنتاج دون تدخل يدوي.

استوديو SQL متكامل

يأتي DBDesk Studio مدمجًا مع وحدة التحكم، مما يوفر تصفح المخطط، وتنفيذ الاستعلامات، واستكشاف البيانات دون الحاجة إلى تثبيت عميل قاعدة بيانات منفصل.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

جدولة النسخ الاحتياطية التلقائية واستعادة المجموعات إلى أي نقطة زمنية، للحماية من فقدان البيانات بسبب الحذف العرضي أو أخطاء التطبيق.

أتمتة REST API

تتوفر كل إجراءات الإدارة عبر REST API، مما يتيح التكامل مع CI/CD pipelines، وأدوات البنية التحتية كتعليمات برمجية، وسكربتات الأتمتة المخصصة.

لماذا تشغّل Autobase على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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