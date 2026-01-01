نشر Autobase بنقرة واحدة.
منصة قاعدة بيانات كخدمة مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لأتمتة توفير مجموعات PostgreSQL وإدارتها.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Autobase؟
Autobase هو بديل مفتوح المصدر لخدمات قواعد البيانات المُدارة سحابيًا مثل Amazon RDS و Google Cloud SQL، مما يوفر توفيرًا آليًا لمجموعات PostgreSQL، وتكوينًا عالي التوفر، وإدارة مركزية من خلال وحدة تحكم ويب بديهية. مع أكثر من 4000 نجمة على GitHub، يتيح لك توفير مجموعات PostgreSQL جاهزة للإنتاج مع تجاوز الفشل التلقائي، والنسخ الاحتياطية المجدولة، واستعادة نقطة في الوقت المحدد دون الحاجة إلى إتقان تكوين HA المعقد يدويًا.
استضافة Autobase ذاتيًا تلغي التكاليف المتكررة لكل ساعة لخدمات قواعد البيانات السحابية مع الحفاظ على البنية التحتية لقاعدة البيانات وجميع البيانات المخزنة تحت سيطرتك الكاملة. يوفر DBDesk Studio المدمج وصولاً مباشرًا إلى SQL واستكشاف المخطط، وتتيح واجهة برمجة تطبيقات REST إدارة برمجية كاملة — مما يمنحك راحة قاعدة البيانات المُدارة على البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Autobase
توفير المجموعات بنقرة واحدة
يمكن إنشاء مجموعات PostgreSQL مكوّنة بالكامل وعالية التوافر عبر وحدة تحكم الويب دون الحاجة إلى كتابة ملفات تكوين التوافر العالي (HA) أو أدلة تشغيل Ansible يدويًا.
تجاوز الفشل التلقائي
يكتشف تجاوز الفشل المضمن حالات الفشل الأساسية ويرقي نسخة متماثلة تلقائيًا، مما يقلل من فترة التوقف عن العمل لأعباء عمل الإنتاج دون تدخل يدوي.
استوديو SQL متكامل
يأتي DBDesk Studio مدمجًا مع وحدة التحكم، مما يوفر تصفح المخطط، وتنفيذ الاستعلامات، واستكشاف البيانات دون الحاجة إلى تثبيت عميل قاعدة بيانات منفصل.
النسخ الاحتياطي والاستعادة
جدولة النسخ الاحتياطية التلقائية واستعادة المجموعات إلى أي نقطة زمنية، للحماية من فقدان البيانات بسبب الحذف العرضي أو أخطاء التطبيق.
أتمتة REST API
تتوفر كل إجراءات الإدارة عبر REST API، مما يتيح التكامل مع CI/CD pipelines، وأدوات البنية التحتية كتعليمات برمجية، وسكربتات الأتمتة المخصصة.
لماذا تشغّل Autobase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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