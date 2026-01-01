Autobase هو بديل مفتوح المصدر لخدمات قواعد البيانات المُدارة سحابيًا مثل Amazon RDS و Google Cloud SQL، مما يوفر توفيرًا آليًا لمجموعات PostgreSQL، وتكوينًا عالي التوفر، وإدارة مركزية من خلال وحدة تحكم ويب بديهية. مع أكثر من 4000 نجمة على GitHub، يتيح لك توفير مجموعات PostgreSQL جاهزة للإنتاج مع تجاوز الفشل التلقائي، والنسخ الاحتياطية المجدولة، واستعادة نقطة في الوقت المحدد دون الحاجة إلى إتقان تكوين HA المعقد يدويًا.

استضافة Autobase ذاتيًا تلغي التكاليف المتكررة لكل ساعة لخدمات قواعد البيانات السحابية مع الحفاظ على البنية التحتية لقاعدة البيانات وجميع البيانات المخزنة تحت سيطرتك الكاملة. يوفر DBDesk Studio المدمج وصولاً مباشرًا إلى SQL واستكشاف المخطط، وتتيح واجهة برمجة تطبيقات REST إدارة برمجية كاملة — مما يمنحك راحة قاعدة البيانات المُدارة على البنية التحتية الخاصة بك.