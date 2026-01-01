نشر Coral Talk بنقرة واحدة.
منصة تعليقات مفتوحة المصدر من Vox Media تعيد تصور النقاش والإشراف في الموقع لغرف الأخبار.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Coral Talk؟
كورال هي منصة التعليقات مفتوحة المصدر التي بنتها Vox Media لتمكين مناقشات صحية على الموقع للمؤسسات الإخبارية والناشرين ومنشئي المحتوى. إنها تستبدل أدوات التعليق التابعة لجهات خارجية بنظام مستضاف ذاتيًا مصمم حول واقع إدارة مجتمع: أعباء عمل إشراف كبيرة، وجهات فاعلة معادية، والحاجة إلى الاحتفاظ ببيانات الجمهور داخل البنية التحتية الخاصة بك.
موثوق بها من قبل أكثر من 500 غرفة أخبار في 28 دولة، بما في ذلك الواشنطن بوست والفايننشال تايمز، يجمع كورال بين تجربة قراءة سريعة وسهلة الوصول مع مجموعة أدوات إشراف مصممة خصيصًا للفرق التحريرية. تحافظ الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على هويات القراء، وسجل التعليقات، وإشارات التفاعل تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في Coral Talk
مجموعة أدوات التعديل
تصفية التعليقات والموافقة عليها على نطاق واسع باستخدام قوائم انتظار التفاعلات، وقوائم الكلمات المحظورة، ووضع علامة على الكلمات المشبوهة، وإعدادات الإشراف لكل قصة المصممة للفرق التحريرية.
أسئلة وأجوبة ودردشة مباشرة
قم بتحويل قصة إلى وضع الأسئلة & الأجوبة أو الدردشة المباشرة لاستضافة جلسات الخبراء المستضافين، أو مناقشات الأخبار العاجلة، أو مقابلات منظمة مع القراء.
تفاعل المؤلف
تعليقات مميزة، وشارات المراسلين، وردود الموظفين المضمنة تتيح للصحفيين إبراز أفضل المساهمات والرد على القراء مباشرة داخل الموضوع.
تسجيل الدخول الموحد
ادمج Coral في طبقة الهوية الحالية لديك باستخدام تسجيل الدخول الموحد (SSO) المستند إلى JWT، أو موفري OAuth، أو الحسابات المحلية ليتمكن القراء من إعادة استخدام بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم للموقع.
الخصوصية وملكية البيانات
التعليقات، والملفات الشخصية، وسجل الإشراف تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) في MongoDB، مع أدوات تصدير وحذف مدمجة متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
قابل للتضمين في أي نظام إدارة محتوى
برنامج نصي خفيف الوزن للتضمين يدمج Coral في ووردبريس، جوست، دروبال، أو مكدسات مخصصة دون تقييد موقعك بنظام إدارة محتوى واحد.
لماذا تشغّل Coral Talk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.