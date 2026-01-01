كورال هي منصة التعليقات مفتوحة المصدر التي بنتها Vox Media لتمكين مناقشات صحية على الموقع للمؤسسات الإخبارية والناشرين ومنشئي المحتوى. إنها تستبدل أدوات التعليق التابعة لجهات خارجية بنظام مستضاف ذاتيًا مصمم حول واقع إدارة مجتمع: أعباء عمل إشراف كبيرة، وجهات فاعلة معادية، والحاجة إلى الاحتفاظ ببيانات الجمهور داخل البنية التحتية الخاصة بك.

موثوق بها من قبل أكثر من 500 غرفة أخبار في 28 دولة، بما في ذلك الواشنطن بوست والفايننشال تايمز، يجمع كورال بين تجربة قراءة سريعة وسهلة الوصول مع مجموعة أدوات إشراف مصممة خصيصًا للفرق التحريرية. تحافظ الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على هويات القراء، وسجل التعليقات، وإشارات التفاعل تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.