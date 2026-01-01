Halo هو نظام إدارة محتوى حديث ومفتوح المصدر بالكامل، مبني على Spring Boot و PostgreSQL التفاعلي. يوفر سوقًا غنيًا للمكونات الإضافية والقوالب، ومحررًا قائمًا على الكتل، ونشرًا لأنواع محتوى متعددة، وواجهة تحكم إدارية نظيفة — مما يجعله مناسبًا لكل شيء بدءًا من المدونات الشخصية وصولاً إلى مواقع الشركات.

مع أكثر من 39,000 نجمة على GitHub وتطوير نشط، يُعد Halo واحدًا من أكثر منصات إدارة المحتوى (CMS) المستضافة ذاتيًا انتشارًا. تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم VPS الخاص بك تحكمًا كاملاً في المحتوى الخاص بك، ولا توجد رسوم لكل منشور، ومرونة لتوسيع المنصة باستخدام المكونات الإضافية دون أن تكون مقيدًا بفئة اشتراك.