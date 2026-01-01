نشر Halo بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) حديث ومفتوح المصدر لبناء المدونات والمواقع الإلكترونية والمواقع المعتمدة على المحتوى مع سوق للمكونات الإضافية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Halo؟
Halo هو نظام إدارة محتوى حديث ومفتوح المصدر بالكامل، مبني على Spring Boot و PostgreSQL التفاعلي. يوفر سوقًا غنيًا للمكونات الإضافية والقوالب، ومحررًا قائمًا على الكتل، ونشرًا لأنواع محتوى متعددة، وواجهة تحكم إدارية نظيفة — مما يجعله مناسبًا لكل شيء بدءًا من المدونات الشخصية وصولاً إلى مواقع الشركات.
مع أكثر من 39,000 نجمة على GitHub وتطوير نشط، يُعد Halo واحدًا من أكثر منصات إدارة المحتوى (CMS) المستضافة ذاتيًا انتشارًا. تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم VPS الخاص بك تحكمًا كاملاً في المحتوى الخاص بك، ولا توجد رسوم لكل منشور، ومرونة لتوسيع المنصة باستخدام المكونات الإضافية دون أن تكون مقيدًا بفئة اشتراك.
الميزات الأساسية في Halo
سوق المكونات الإضافية
قم بتوسيع Halo باستخدام إضافات المجتمع لتحسين محركات البحث (SEO)، والتعليقات، والبحث، والمشاركة الاجتماعية، والمزيد — يتم تثبيتها مباشرة من لوحة تحكم المسؤول.
نظام القوالب
غيّر أو خصص مظهر موقعك باستخدام محرك سمات كامل وسوق سمات مجتمعي نشط.
محرر قائم على الكتل
أنشئ محتوى غنيًا باستخدام محرر كتل حديث يدعم الصور، والمحتويات المضمنة، وكتل التعليمات البرمجية، والتخطيطات المخصصة دون الحاجة إلى لمس HTML.
أنواع محتوى متعددة
انشر المنشورات والصفحات واللحظات (المدونات المصغرة) من منصة واحدة، لتغطية احتياجات المحتوى الطويل وقصير الشكل.
REST & GraphQL APIs
اعرض المحتوى الخاص بك من خلال واجهات برمجة التطبيقات المضمنة لتشغيل عمليات النشر بلا واجهة، أو تطبيقات الجوال، أو عمليات التكامل مع جهات خارجية.
لماذا تشغّل Halo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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