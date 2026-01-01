نشر TimescaleDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات السلاسل الزمنية مبنية على PostgreSQL — تجمع بين الإلمام بـ SQL وقابلية التوسع والسرعة لقاعدة بيانات سلاسل زمنية (TSDB) مصممة خصيصًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TimescaleDB؟
يقوم TimescaleDB بتوسيع PostgreSQL بقدرات السلاسل الزمنية الأصلية، مع تضمين الجداول الفائقة (hypertables)، والتقسيم التلقائي، والتجميعات المستمرة، والضغط المتقدم فوق محرك SQL الذي تعرفه الفرق بالفعل. ولأنه يعتمد على PostgreSQL في جوهره، فإن كل برنامج تشغيل موجود، وأداة ORM، وأداة BI، وملحق — بما في ذلك PostGIS وpg_vector — يستمر في العمل دون تغييرات.
استضافة TimescaleDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات القياس عن بعد عالية الحجم، وتدفقات مستشعرات إنترنت الأشياء، وبيانات التجزئة المالية تحت سيطرتك دون تسعير لكل نقطة بيانات أو رسوم خروج. تجمع صورة التوافر العالي (HA) بين Patroni وأدوات PostgreSQL الشائعة، مما يمنحك أساسًا جاهزًا للإنتاج لأعباء عمل المقاييس والمراقبة والتحليلات.
الميزات الأساسية في TimescaleDB
الجداول الفائقة
تقسيم بيانات السلاسل الزمنية تلقائيًا عبر الأجزاء لإجراء عمليات إدراج واستعلام سريعة على نطاق مليارات الصفوف، دون تغيير طريقة كتابة SQL.
ضغط أصلي
الضغط الموجه بالأعمدة يقلص عادةً البيانات التاريخية بنسبة 90% فأكثر، مما يقلل تكاليف التخزين مع الحفاظ على سرعة تحديث واستعلام الصفوف الحديثة.
التجميعات المستمرة
تُحدّث التجميعات المادية تزايديًا في الخلفية، مما يجعل لوحات المعلومات التي تحتوي على بيانات أولية تمتد لأشهر أو سنوات تظل سريعة الاستجابة في أقل من ثانية.
توافق كامل مع PostgreSQL
يعمل مع كل عميل PostgreSQL و ORM وإضافة — بما في ذلك PostGIS للبيانات الجغرافية المكانية و pg_vector لتضمينات الذكاء الاصطناعي — مع عدم بذل أي جهد للترحيل.
سياسات الاحتفاظ بالبيانات
إسقاط أو تقليل عينات الأجزاء القديمة تلقائيًا وفق جدول زمني، مع الاحتفاظ بالبيانات النشطة على تخزين سريع وتلبية متطلبات الاحتفاظ بالامتثال.
لماذا تشغّل TimescaleDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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