يقوم TimescaleDB بتوسيع PostgreSQL بقدرات السلاسل الزمنية الأصلية، مع تضمين الجداول الفائقة (hypertables)، والتقسيم التلقائي، والتجميعات المستمرة، والضغط المتقدم فوق محرك SQL الذي تعرفه الفرق بالفعل. ولأنه يعتمد على PostgreSQL في جوهره، فإن كل برنامج تشغيل موجود، وأداة ORM، وأداة BI، وملحق — بما في ذلك PostGIS وpg_vector — يستمر في العمل دون تغييرات.

استضافة TimescaleDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات القياس عن بعد عالية الحجم، وتدفقات مستشعرات إنترنت الأشياء، وبيانات التجزئة المالية تحت سيطرتك دون تسعير لكل نقطة بيانات أو رسوم خروج. تجمع صورة التوافر العالي (HA) بين Patroni وأدوات PostgreSQL الشائعة، مما يمنحك أساسًا جاهزًا للإنتاج لأعباء عمل المقاييس والمراقبة والتحليلات.