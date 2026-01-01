تثبيت FileFlows بنقرة واحدة.
معالج ملفات وسائط آلي يقوم بتحويل وتعديل مكتبتك بذكاء، مما يقلل أحجام الملفات بنسبة تصل إلى 90%.
اختر خطة VPS لـ FileFlows
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FileFlows؟
FileFlows هو نظام ذكي لمعالجة الملفات يدير مكتبة الوسائط الخاصة بك ويحسنها تلقائيًا من خلال سير عمل مرئي قابل للتخصيص. يراقب الدلائل بحثًا عن ملفات جديدة، ويطبق قواعد تحويل الترميز الذكية، ويمكنه تقليل متطلبات التخزين بنسبة تصل إلى 90% — كل ذلك دون تدخل يدوي. يدعم تسريع الأجهزة لـ Intel QuickSync و NVIDIA و AMD مما يحافظ على سرعة المعالجة حتى في المكتبات الكبيرة.
استضافة FileFlows ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنح سير عمل الوسائط لديك موارد وحدة معالجة مركزية مخصصة على مدار الساعة، وتحافظ على معالجة مكتبتك خاصة تمامًا، وتتجنب تكاليف كل ملف وقيود النطاق الترددي لخدمات تحويل الترميز المستندة إلى السحابة.
الميزات الأساسية في FileFlows
مصمم التدفق المرئي
إنشاء مسارات معالجة مخصصة باستخدام محرر تدفق بالسحب والإفلات — لا يتطلب برمجة نصية لإنشاء مهام سير عمل معقدة متعددة الخطوات.
حتى 90% تخفيض في الحجم
التحويل الذكي للترميز إلى H.265/HEVC و AV1 وغيرها من برامج الترميز الحديثة يقلص أحجام الملفات بشكل كبير مع الحفاظ على الجودة البصرية.
تسريع العتاد
يدعم Intel QuickSync وNVIDIA NVENC ومشفرات AMD لتفريغ تحويل الترميز من وحدة المعالجة المركزية ومعالجة الملفات بشكل أسرع بكثير.
المراقبة الأوتوماتيكية للملفات
يراقب المجلدات بحثًا عن الملفات الجديدة ويقوم بتشغيل المعالجة تلقائيًا، بحيث تظل مكتبتك محسّنة دون أي تدخل يدوي.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع FileFlows باستخدام إضافات لتسوية الصوت، وإدارة الترجمة، وإعادة تسمية الملفات، والتكامل مع خوادم الوسائط مثل Plex و Jellyfin.
لماذا تشغّل FileFlows على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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