FileFlows هو نظام ذكي لمعالجة الملفات يدير مكتبة الوسائط الخاصة بك ويحسنها تلقائيًا من خلال سير عمل مرئي قابل للتخصيص. يراقب الدلائل بحثًا عن ملفات جديدة، ويطبق قواعد تحويل الترميز الذكية، ويمكنه تقليل متطلبات التخزين بنسبة تصل إلى 90% — كل ذلك دون تدخل يدوي. يدعم تسريع الأجهزة لـ Intel QuickSync و NVIDIA و AMD مما يحافظ على سرعة المعالجة حتى في المكتبات الكبيرة.

استضافة FileFlows ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنح سير عمل الوسائط لديك موارد وحدة معالجة مركزية مخصصة على مدار الساعة، وتحافظ على معالجة مكتبتك خاصة تمامًا، وتتجنب تكاليف كل ملف وقيود النطاق الترددي لخدمات تحويل الترميز المستندة إلى السحابة.