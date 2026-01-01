نشر Gatus بنقرة واحدة.
صفحة حالة موجهة للمطورين مع مراقبة آلية متعددة البروتوكولات، وتنبيهات شرطية، ولوحات معلومات وقت التشغيل في الوقت الفعلي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gatus؟
Gatus هي أداة لمراقبة وقت التشغيل وصفحة حالة موجهة للمطورين تتتبع صحة واجهات برمجة تطبيقات HTTP وخدمات TCP وسجلات DNS وأهداف ICMP ومضيفي SSH ونقاط نهاية gRPC وشهادات SSL من خلال تكوين YAML تعريفي. تقوم بتقييم الشروط — رموز الحالة، أوقات الاستجابة، محتوى النص، وانتهاء صلاحية الشهادة — وتعرض لوحة تحكم في الوقت الفعلي مع نسب مئوية تاريخية لوقت التشغيل لكل نقطة نهاية.
استضافة Gatus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بنية المراقبة التحتية الخاصة بك مستقلة عن الخدمات التي تراقبها، ويزيل رسوم SaaS لكل فحص، ويسمح لك بتوجيه التنبيهات عبر أكثر من 40 عملية تكامل — بما في ذلك Slack وDiscord وPagerDuty وTelegram — دون أن تغادر بيانات المراقبة بيئتك.
الميزات الأساسية في Gatus
مراقبة متعددة البروتوكولات
راقب انتهاء صلاحية شهادات HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC, وSSL من إعداد YAML واحد — لا يلزم وكلاء أو رمز إضافي.
التنبيه الشرطي
تحديد شروط تنبيه دقيقة على رموز الحالة، وأوقات الاستجابة، وحقول نص JSON، وانتهاء صلاحية الشهادة، مع أكثر من 40 عملية تكامل بما في ذلك Slack و PagerDuty.
مقاييس Prometheus
كشف صحة نقطة النهاية وزمن الاستجابة عبر نقطة نهاية /metrics للتكامل المباشر مع Grafana ومكدس المراقبة الحالي لديك.
شارات قابلة للتضمين
إنشاء شارات SVG لوقت التشغيل ووقت الاستجابة لتضمينها في ملفات README الخاصة بـ GitHub، أو مواقع التوثيق، أو صفحات الحالة العامة.
فترات الصيانة
جدولة فترات التوقف لقمع التنبيهات الخاطئة أثناء عمليات النشر أو الصيانة أو الانقطاعات المعروفة دون المساس بقواعد التنبيه الخاصة بك.
لماذا تشغّل Gatus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.