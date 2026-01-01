Gatus هي أداة لمراقبة وقت التشغيل وصفحة حالة موجهة للمطورين تتتبع صحة واجهات برمجة تطبيقات HTTP وخدمات TCP وسجلات DNS وأهداف ICMP ومضيفي SSH ونقاط نهاية gRPC وشهادات SSL من خلال تكوين YAML تعريفي. تقوم بتقييم الشروط — رموز الحالة، أوقات الاستجابة، محتوى النص، وانتهاء صلاحية الشهادة — وتعرض لوحة تحكم في الوقت الفعلي مع نسب مئوية تاريخية لوقت التشغيل لكل نقطة نهاية.

استضافة Gatus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بنية المراقبة التحتية الخاصة بك مستقلة عن الخدمات التي تراقبها، ويزيل رسوم SaaS لكل فحص، ويسمح لك بتوجيه التنبيهات عبر أكثر من 40 عملية تكامل — بما في ذلك Slack وDiscord وPagerDuty وTelegram — دون أن تغادر بيانات المراقبة بيئتك.