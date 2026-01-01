Duplicati هو عميل نسخ احتياطي مجاني ومفتوح المصدر يقوم بتشفير البيانات باستخدام AES-256 قبل إرسال نسخ احتياطية تزايدية ومزيلة للتكرار ومضغوطة إلى أكثر من 20 واجهة تخزين خلفية — بما في ذلك Amazon S3 و Google Drive و Microsoft OneDrive و Backblaze B2 والبروتوكولات القياسية مثل SFTP و WebDAV. نظرًا لأن كل شيء مشفر من جانب العميل، تظل بياناتك خاصة حتى عند تخزينها على خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية.

واجهة ويب نظيفة تجعل من السهل تكوين مهام النسخ الاحتياطي، وتعيين سياسات الاستبقاء، والتحقق من سلامة النسخ الاحتياطي، ومراقبة التشغيلات المجدولة. إزالة التكرار والضغط على مستوى الكتل يحافظان على انخفاض تكاليف التخزين حتى لمجموعات البيانات الكبيرة. استضافة Duplicati ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك محرك نسخ احتياطي موثوق به ويعمل دائمًا يقوم بتشغيل المهام المجدولة باستمرار دون الاعتماد على تشغيل جهاز كمبيوتر شخصي.