نشر Duplicati بنقرة واحدة.
عميل نسخ احتياطي مفتوح المصدر يقوم بإنشاء نسخ احتياطية مشفرة وتزايدية إلى التخزين السحابي والخوادم البعيدة بواجهة ويب بسيطة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Duplicati؟
Duplicati هو عميل نسخ احتياطي مجاني ومفتوح المصدر يقوم بتشفير البيانات باستخدام AES-256 قبل إرسال نسخ احتياطية تزايدية ومزيلة للتكرار ومضغوطة إلى أكثر من 20 واجهة تخزين خلفية — بما في ذلك Amazon S3 و Google Drive و Microsoft OneDrive و Backblaze B2 والبروتوكولات القياسية مثل SFTP و WebDAV. نظرًا لأن كل شيء مشفر من جانب العميل، تظل بياناتك خاصة حتى عند تخزينها على خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية.
واجهة ويب نظيفة تجعل من السهل تكوين مهام النسخ الاحتياطي، وتعيين سياسات الاستبقاء، والتحقق من سلامة النسخ الاحتياطي، ومراقبة التشغيلات المجدولة. إزالة التكرار والضغط على مستوى الكتل يحافظان على انخفاض تكاليف التخزين حتى لمجموعات البيانات الكبيرة. استضافة Duplicati ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك محرك نسخ احتياطي موثوق به ويعمل دائمًا يقوم بتشغيل المهام المجدولة باستمرار دون الاعتماد على تشغيل جهاز كمبيوتر شخصي.
الميزات الأساسية في Duplicati
تشفير AES-256 من جانب العميل
يقوم بتشفير جميع البيانات قبل مغادرتها لخادمك، بحيث تظل النسخ الاحتياطية على التخزين السحابي للجهات الخارجية خاصة تمامًا.
أكثر من 20 واجهة تخزين خلفية
يدعم Amazon S3 و Google Drive و OneDrive و Backblaze B2 و Dropbox و SFTP و WebDAV والعديد من الوجهات الأخرى من واجهة واحدة.
تزايدي ومزيل للتكرار
يقوم فقط بتحميل الكتل المتغيرة بعد تشغيل النسخ الاحتياطي الأول، مما يقلل بشكل كبير من استخدام التخزين وعرض النطاق الترددي للتحميل في المهام اللاحقة.
جدولة مرنة
قم بتكوين نوافذ النسخ الاحتياطي التلقائي مع سياسات الاستبقاء التي تنتهي صلاحية نقاط الاستعادة القديمة تلقائيًا لإدارة تكاليف التخزين.
التحقق من النسخ الاحتياطي
يختبر بشكل دوري سلامة النسخ الاحتياطي عن طريق استعادة البيانات ومقارنتها، ويكشف عن التلف الصامت قبل أن يصبح مشكلة في الاستعادة.
لماذا تشغّل Duplicati على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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