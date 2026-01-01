خصم يصل إلى 68% على Duplicati

نشر Duplicati بنقرة واحدة.

عميل نسخ احتياطي مفتوح المصدر يقوم بإنشاء نسخ احتياطية مشفرة وتزايدية إلى التخزين السحابي والخوادم البعيدة بواجهة ويب بسيطة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Duplicati بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Duplicati

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Duplicati؟

Duplicati هو عميل نسخ احتياطي مجاني ومفتوح المصدر يقوم بتشفير البيانات باستخدام AES-256 قبل إرسال نسخ احتياطية تزايدية ومزيلة للتكرار ومضغوطة إلى أكثر من 20 واجهة تخزين خلفية — بما في ذلك Amazon S3 و Google Drive و Microsoft OneDrive و Backblaze B2 والبروتوكولات القياسية مثل SFTP و WebDAV. نظرًا لأن كل شيء مشفر من جانب العميل، تظل بياناتك خاصة حتى عند تخزينها على خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية.

واجهة ويب نظيفة تجعل من السهل تكوين مهام النسخ الاحتياطي، وتعيين سياسات الاستبقاء، والتحقق من سلامة النسخ الاحتياطي، ومراقبة التشغيلات المجدولة. إزالة التكرار والضغط على مستوى الكتل يحافظان على انخفاض تكاليف التخزين حتى لمجموعات البيانات الكبيرة. استضافة Duplicati ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك محرك نسخ احتياطي موثوق به ويعمل دائمًا يقوم بتشغيل المهام المجدولة باستمرار دون الاعتماد على تشغيل جهاز كمبيوتر شخصي.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Duplicati

تشفير AES-256 من جانب العميل

يقوم بتشفير جميع البيانات قبل مغادرتها لخادمك، بحيث تظل النسخ الاحتياطية على التخزين السحابي للجهات الخارجية خاصة تمامًا.

أكثر من 20 واجهة تخزين خلفية

يدعم Amazon S3 و Google Drive و OneDrive و Backblaze B2 و Dropbox و SFTP و WebDAV والعديد من الوجهات الأخرى من واجهة واحدة.

تزايدي ومزيل للتكرار

يقوم فقط بتحميل الكتل المتغيرة بعد تشغيل النسخ الاحتياطي الأول، مما يقلل بشكل كبير من استخدام التخزين وعرض النطاق الترددي للتحميل في المهام اللاحقة.

جدولة مرنة

قم بتكوين نوافذ النسخ الاحتياطي التلقائي مع سياسات الاستبقاء التي تنتهي صلاحية نقاط الاستعادة القديمة تلقائيًا لإدارة تكاليف التخزين.

التحقق من النسخ الاحتياطي

يختبر بشكل دوري سلامة النسخ الاحتياطي عن طريق استعادة البيانات ومقارنتها، ويكشف عن التلف الصامت قبل أن يصبح مشكلة في الاستعادة.

لماذا تشغّل Duplicati على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

ابدأ الآن

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