نشر QloApps بنقرة واحدة.
نظام إدارة وحجز فنادق مفتوح المصدر مع نظام لإدارة الممتلكات ومحرك حجز وموقع إلكتروني للفندق.
اختر خطة VPS لـ QloApps
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام QloApps؟
QloApps هو نظام أساسي مجاني ومفتوح المصدر لتجارة الفنادق يجمع بين نظام إدارة الممتلكات (PMS)، ومحرك حجز مباشر، وموقع إلكتروني فندقي موجه للعملاء في تثبيت واحد. يمكن لأصحاب الفنادق إدارة مخزون الغرف والأسعار والضرائب والحجوزات من لوحة تحكم واحدة مع قبول الحجوزات مباشرة على موقعهم الخاص دون دفع عمولة لبوابات الطرف الثالث.
تُبقي استضافة QloApps ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الضيوف وسجلات الدفع وتاريخ الحجوزات تحت سيطرتك الكاملة، وتزيل رسوم الحجز الفردية الشائعة في خدمات الحجز المستضافة، وتتيح لك تخصيص سير عمل الحجز والسمة والواجهة الخلفية لتتناسب مع كيفية عمل فندقك فعليًا.
الميزات الأساسية في QloApps
محرك الحجز المباشر
اقبل الحجوزات مباشرة على موقع فندقك مع توفر الغرف في الوقت الفعلي وخطط الأسعار وتأكيدات فورية — بدون عمولة لبوابات الطرف الثالث.
إدارة الممتلكات
إدارة الغرف، وأنواع الغرف، وخطط الأسعار، والتسعير الموسمي، والضرائب، والمخزون من مكتب خلفي واحد مصمم حول سير عمل الفنادق الحقيقية.
دعم الفنادق المتعددة
إدارة عدة منشآت من تثبيت واحد مع غرف وأسعار وصلاحيات موظفين خاصة بكل فندق، وتقارير موحدة على مستوى المجموعة.
موقع فندق مدمج
إطلاق موقع ويب فندقي موجه للعملاء مع قوائم الغرف ومعرض الصور والتقييمات وصفحات الاتصال جاهزًا للاستخدام — لا حاجة لنظام إدارة محتوى (CMS) منفصل للصيانة.
الوحدات والإضافات
وسّع تدفقات الحجز باستخدام بوابات الدفع، ومديري القنوات، ووحدات التسويق من سوق QloApps دون تعديل الكود الأساسي.
متعدد اللغات والعملة
خدمة الضيوف الدوليين بدعم أصلي متعدد اللغات والعملات، قابل للتكوين لكل سوق من لوحة تحكم المسؤول.
لماذا تشغّل QloApps على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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