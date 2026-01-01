نشر Rocket.Chat بنقرة واحدة.
منصة تواصل جماعي مفتوحة المصدر مع مراسلة فورية ومكالمات فيديو وملكية كاملة للبيانات.
اختر خطة VPS لـ Rocket.Chat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Rocket.Chat؟
Rocket.Chat هي منصة اتصالات جماعية مفتوحة المصدر بالكامل موثوق بها من قبل أكثر من 12 مليون مستخدم ومنتشرة في آلاف المؤسسات حول العالم، بما في ذلك ناسا والبحرية الأمريكية ودويتشه تيليكوم. توفر قنوات، ورسائل مباشرة، ومؤتمرات فيديو، ومشاركة ملفات، ومشاركة شاشة، ونظامًا بيئيًا واسعًا للتكامل — كل ذلك دون الاعتماد على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية.
استضافة Rocket.Chat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فريقك مركز اتصال خاصًا بدون رسوم لكل مستخدم وتحكم كامل في بياناتك. يستخدم هذا النشر MongoDB مع مجموعة نسخ متماثلة لضمان سلامة عالية للبيانات، مما يضمن بقاء رسائلك وملفاتك وسجل محادثاتك دائمًا ومتاحًا. يتم إنشاء حساب المسؤول الأولي تلقائيًا باستخدام بيانات الاعتماد التي تم تكوينها عند النشر.
الميزات الأساسية في Rocket.Chat
مراسلة في الوقت الفعلي
محادثات الفريق المنظمة في قنوات دائمة مع سلاسل المحادثات، وردود الفعل، وتثبيت الرسائل، والبحث بالنص الكامل عبر السجل.
مكالمات الفيديو والصوت
مؤتمرات الفيديو المدمجة مع مشاركة الشاشة عبر Jitsi أو BigBlueButton أو WebRTC الأصلي — لا توجد أدوات اجتماعات خارجية مطلوبة.
صندوق الوارد متعدد القنوات
إدارة محادثات العملاء من LiveChat، والبريد الإلكتروني، وواتساب، وتليجرام، وقنوات أخرى في صندوق وارد موحد واحد.
أمن المؤسسات
LDAP، وSAML SSO، والمصادقة الثنائية، والتشفير من طرف إلى طرف، والتحكم الدقيق في الوصول المستند إلى الأدوار للبيئات التي تتطلب امتثالاً صارماً.
تكاملات واسعة
اتصل بـ GitHub وJira وGitLab ومئات الأدوات الأخرى عبر webhooks وأوامر slash وسوق التطبيقات المدمج.
لماذا تشغّل Rocket.Chat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.