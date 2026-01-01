Rocket.Chat هي منصة اتصالات جماعية مفتوحة المصدر بالكامل موثوق بها من قبل أكثر من 12 مليون مستخدم ومنتشرة في آلاف المؤسسات حول العالم، بما في ذلك ناسا والبحرية الأمريكية ودويتشه تيليكوم. توفر قنوات، ورسائل مباشرة، ومؤتمرات فيديو، ومشاركة ملفات، ومشاركة شاشة، ونظامًا بيئيًا واسعًا للتكامل — كل ذلك دون الاعتماد على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية.

استضافة Rocket.Chat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فريقك مركز اتصال خاصًا بدون رسوم لكل مستخدم وتحكم كامل في بياناتك. يستخدم هذا النشر MongoDB مع مجموعة نسخ متماثلة لضمان سلامة عالية للبيانات، مما يضمن بقاء رسائلك وملفاتك وسجل محادثاتك دائمًا ومتاحًا. يتم إنشاء حساب المسؤول الأولي تلقائيًا باستخدام بيانات الاعتماد التي تم تكوينها عند النشر.