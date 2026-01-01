نشر ITFlow بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة PSA مفتوحة المصدر لـ MSPs تغطي توثيق تكنولوجيا المعلومات، وإدارة التذاكر، والفواتير، وإدارة العملاء في نظام واحد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ITFlow؟
ITFlow هو نظام أساسي مجاني ومفتوح المصدر لأتمتة الخدمات الاحترافية (PSA) مصمم خصيصًا لمقدمي الخدمات المدارة. يدمج توثيق تكنولوجيا المعلومات، وتذاكر الدعم، والفواتير، وإدارة العملاء، ومراقبة البنية التحتية في نظام واحد مستضاف ذاتيًا — مما يلغي الحاجة إلى مجموعة الأدوات المتفرقة التي يستخدمها معظم مقدمي الخدمات المدارة لتشغيل العمليات اليومية.
يمنحك استضافة ITFlow ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) ملكية كاملة لكل سجل عميل وبيانات اعتماد ومستند مالي لعملك، بدون رسوم ترخيص لكل فني أو بيانات تحتفظ بها جهات خارجية من بائعي SaaS. عند الوصول الأول، يرشدك معالج الإعداد خلال إنشاء ملف تعريف شركتك وحساب المسؤول قبل أن يصبح النظام جاهزًا لعمل العملاء.
الميزات الأساسية في ITFlow
مركز توثيق تكنولوجيا المعلومات
اجمع أصول العملاء، وبيانات الاعتماد، والنطاقات، وشهادات SSL، ووثائق الشبكة في قاعدة معرفية منظمة وقابلة للبحث.
التذاكر ومكتب المساعدة
إدارة تذاكر الدعم من الإنشاء إلى الحل مع تحليل البريد الإلكتروني إلى تذكرة، وتتبع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وتسجيل وقت الفني.
الفوترة والفواتير
إنشاء عروض أسعار، وإرسال فواتير، وتتبع المصروفات، ومراقبة الإيرادات من لوحة تحكم محاسبية مدمجة دون الحاجة إلى أداة فوترة منفصلة.
تنبيهات النطاق و SSL
يراقب تلقائيًا تواريخ انتهاء صلاحية نطاقات العملاء وشهادات SSL ويرسل تنبيهات قبل أن تصبح التجديدات حرجة.
بوابة العميل
يسجل العملاء الدخول إلى بوابة خدمة ذاتية ذات علامة تجارية لعرض تذاكرهم المفتوحة والمستندات المشتركة والفواتير.
تتبع الموردين والتراخيص
سجل تراخيص البرامج، وجهات اتصال البائعين، وتواريخ التجديد جنبًا إلى جنب مع أصول العملاء التي تنتمي إليها.
لماذا تشغّل ITFlow على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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