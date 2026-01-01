ITFlow هو نظام أساسي مجاني ومفتوح المصدر لأتمتة الخدمات الاحترافية (PSA) مصمم خصيصًا لمقدمي الخدمات المدارة. يدمج توثيق تكنولوجيا المعلومات، وتذاكر الدعم، والفواتير، وإدارة العملاء، ومراقبة البنية التحتية في نظام واحد مستضاف ذاتيًا — مما يلغي الحاجة إلى مجموعة الأدوات المتفرقة التي يستخدمها معظم مقدمي الخدمات المدارة لتشغيل العمليات اليومية.

يمنحك استضافة ITFlow ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) ملكية كاملة لكل سجل عميل وبيانات اعتماد ومستند مالي لعملك، بدون رسوم ترخيص لكل فني أو بيانات تحتفظ بها جهات خارجية من بائعي SaaS. عند الوصول الأول، يرشدك معالج الإعداد خلال إنشاء ملف تعريف شركتك وحساب المسؤول قبل أن يصبح النظام جاهزًا لعمل العملاء.