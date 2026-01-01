نشر OpenHands بنقرة واحدة.
مهندس برمجيات ذكاء اصطناعي مستقل مفتوح المصدر يقرأ ويكتب ويشغل التعليمات البرمجية لإنجاز مهام التطوير بشكل كامل.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenHands؟
OpenHands هي منصة مفتوحة المصدر لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يكملون مهام هندسة البرمجيات بشكل مستقل. مدعومة ببيئة تنفيذ معزولة (sandboxed)، تقوم بقراءة وكتابة الملفات، وتشغيل أوامر الطرفية، وتنفيذ مجموعات الاختبار، وتثبيت الحزم، وتصفح الويب — كل ذلك دون تدخل بشري بين الخطوات. تعمل كل جلسة في حاوية معزولة، بحيث يمكن للوكيل إجراء عمليات عشوائية بأمان دون التأثير على مضيف VPS الخاص بك.
تدعم المنصة كل مزود LLM رئيسي عبر LiteLLM، مما يتيح لك تهيئة OpenAI، أو Anthropic، أو Google، أو Ollama، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI كواجهة خلفية للاستدلال. يحافظ الاستضافة الذاتية على قاعدة التعليمات البرمجية وسجل المهام الخاص بك على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مهمة تتجاوز ما يفرضه مزود LLM الخاص بك.
الميزات الأساسية في OpenHands
تنفيذ التعليمات البرمجية المستقل
يقرأ الملفات، ويكتب التعليمات البرمجية، وينفذ الأوامر، ويختبر المخرجات بشكل متكرر — كل ذلك ضمن بيئة اختبار معزولة (sandbox) لكل جلسة.
دعم LLM متعدد المزودين
أحضر مفتاح API الخاص بك لـ OpenAI، وAnthropic، وGoogle، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI عبر تكامل LiteLLM المدمج.
تصفح الويب والبحث
تصفح الوثائق، وابحث في الويب، واسترجع البيانات المباشرة كجزء من مهام البحث والتنفيذ متعددة الخطوات.
تكامل GitHub
المصادقة باستخدام GitHub للسماح للوكيل بقراءة المستودعات وإنشاء الفروع والالتزام بالتغييرات وفتح طلبات السحب بشكل مستقل.
وصول ملفات مساحة العمل
قم بتركيب دليل مشروعك بحيث يقوم الوكيل بقراءة وتعديل ملفاتك المصدرية الفعلية خلال كل جلسة برمجة.
استمرارية الجلسة
يستمر سجل المحادثة وذاكرة الوكيل عبر الجلسات، بحيث يمكن استئناف العمل طويل الأمد من حيث توقف تمامًا.
لماذا تشغّل OpenHands على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.