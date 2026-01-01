نشر XWiki بنقرة واحدة.
منصة ويكي قوية مفتوحة المصدر لإدارة المعرفة الجماعية والتوثيق ومساحات العمل التعاونية.
اختر خطة VPS لـ XWiki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام XWiki؟
XWiki هي منصة ويكي مفتوحة المصدر للمؤسسات تتجاوز التوثيق الثابت. ينظم نموذج صفحتها المنظم المحتوى في مساحات وصفحات هرمية، بينما يتيح محرك البرمجة المدمج للفرق إنشاء لوحات معلومات ديناميكية وتطبيقات إنترانت مخصصة مباشرة على صفحات الويكي. مع أكثر من 900 إضافة ومعالج "تطبيق في دقائق" مدمج، يمكن للفرق تحويل XWiki إلى قاعدة معرفية مخصصة، أو متتبع للمشكلات، أو مساحة عمل للمشاريع دون البدء من الصفر.
استضافة XWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع الوثائق والعمليات الداخلية ومعرفة الشركة تحت سيطرتك المباشرة — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا احتكار للموردين، ولا بيانات تغادر بنيتك التحتية. يقرن هذا القالب XWiki بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موثوق وجاهز للإنتاج.
الميزات الأساسية في XWiki
نموذج صفحة منظم
تنظيم المحتوى في مساحات وصفحات هرمية مع علاقات رئيسية فرعية، مما يحافظ على قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للتصفح ومتسقة.
منشئ تطبيقات مدمج
أنشئ تطبيقات بيانات مخصصة فوق صفحات الويكي باستخدام معالج التطبيق في دقائق — لا يتطلب أي إطار عمل خارجي أو برمجة.
أكثر من 900 إضافة
قم بتوسيع XWiki باستخدام مكتبة تضم أكثر من 900 إضافة مجتمعية تغطي التقويمات، والرسوم البيانية، وإدارة المهام، ومصادقة LDAP.
محرك البرمجة النصية
اكتب نصوص Velocity أو Groovy أو Python داخل صفحات الويكي لإنشاء محتوى ديناميكي ولوحات معلومات وتقارير آلية.
بحث بالنص الكامل
يفهرس سولر المضمن جميع محتوى الصفحات والمرفقات، مما يوفر نتائج ذات صلة عبر حتى قواعد المعرفة الكبيرة على الفور.
سجل المراجعات
يتم إصدار نسخة من كل تعديل تلقائيًا مع عرض فروقات كامل واستعادة بنقرة واحدة لاستعادة أي إصدار سابق لأي صفحة.
لماذا تشغّل XWiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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