خصم يصل إلى 68% على XWiki

نشر XWiki بنقرة واحدة.

منصة ويكي قوية مفتوحة المصدر لإدارة المعرفة الجماعية والتوثيق ومساحات العمل التعاونية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر XWiki بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ XWiki

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KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام XWiki؟

XWiki هي منصة ويكي مفتوحة المصدر للمؤسسات تتجاوز التوثيق الثابت. ينظم نموذج صفحتها المنظم المحتوى في مساحات وصفحات هرمية، بينما يتيح محرك البرمجة المدمج للفرق إنشاء لوحات معلومات ديناميكية وتطبيقات إنترانت مخصصة مباشرة على صفحات الويكي. مع أكثر من 900 إضافة ومعالج "تطبيق في دقائق" مدمج، يمكن للفرق تحويل XWiki إلى قاعدة معرفية مخصصة، أو متتبع للمشكلات، أو مساحة عمل للمشاريع دون البدء من الصفر.

استضافة XWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع الوثائق والعمليات الداخلية ومعرفة الشركة تحت سيطرتك المباشرة — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا احتكار للموردين، ولا بيانات تغادر بنيتك التحتية. يقرن هذا القالب XWiki بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موثوق وجاهز للإنتاج.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في XWiki

نموذج صفحة منظم

تنظيم المحتوى في مساحات وصفحات هرمية مع علاقات رئيسية فرعية، مما يحافظ على قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للتصفح ومتسقة.

منشئ تطبيقات مدمج

أنشئ تطبيقات بيانات مخصصة فوق صفحات الويكي باستخدام معالج التطبيق في دقائق — لا يتطلب أي إطار عمل خارجي أو برمجة.

أكثر من 900 إضافة

قم بتوسيع XWiki باستخدام مكتبة تضم أكثر من 900 إضافة مجتمعية تغطي التقويمات، والرسوم البيانية، وإدارة المهام، ومصادقة LDAP.

محرك البرمجة النصية

اكتب نصوص Velocity أو Groovy أو Python داخل صفحات الويكي لإنشاء محتوى ديناميكي ولوحات معلومات وتقارير آلية.

بحث بالنص الكامل

يفهرس سولر المضمن جميع محتوى الصفحات والمرفقات، مما يوفر نتائج ذات صلة عبر حتى قواعد المعرفة الكبيرة على الفور.

سجل المراجعات

يتم إصدار نسخة من كل تعديل تلقائيًا مع عرض فروقات كامل واستعادة بنقرة واحدة لاستعادة أي إصدار سابق لأي صفحة.

لماذا تشغّل XWiki على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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