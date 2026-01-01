نشر Errbit بنقرة واحدة.
أداة التقاط الأخطاء المتوافقة مع Airbrake والمستضافة ذاتيًا لتطبيقات Ruby و Rails و Python و JavaScript و PHP.
اختر خطة VPS لـ Errbit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Errbit؟
Errbit هو متتبع أخطاء مفتوح المصدر مصمم ليكون بديلاً مباشراً لـ Airbrake API. يمكن لأي مُبلغ متوافق مع Airbrake — بما في ذلك الجوهرة الرسمية لـ Ruby و Rails، و airbrake-js للمتصفح و Node، ومكتبات المجتمع لـ Python و PHP والمزيد — أن يشير إلى نسخة Errbit الخاصة بك بدلاً من نقطة نهاية SaaS ويبدأ فوراً في بث الاستثناءات، وتتبعات الأخطاء (backtraces)، وسياق الطلب إلى لوحة تحكم موحدة.
استضافة Errbit ذاتياً على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تتبعات المكدس الكاملة، وتفاصيل المستخدم، ومخلفات المعلمات تحت سيطرتك بدلاً من تسليم بيانات الإنتاج الحساسة لخدمة طرف ثالث. يقوم Errbit بتجميع الإشعارات المكررة في سجلات أخطاء فردية، ويدعم قواعد الإشعارات لكل تطبيق، ويتكامل مع GitHub و GitLab ومتتبعات المشكلات الأخرى بحيث تتدفق الأخطاء مباشرة من الإنتاج إلى سير عملك الحالي.
الميزات الأساسية في Errbit
متوافق مع Airbrake API
وجّه أي مُرسِل إشعارات Airbrake موجود إلى Errbit بدون تغييرات في الكود — تعمل مكتبات Ruby وRails وJavaScript وPython وPHP والمكتبات المجتمعية جميعها فورًا.
تجميع ذكي للأخطاء
تزيل البصمة القابلة للتكوين تكرار الاستثناءات المتطابقة عبر عمليات النشر والبيئات والنسخ، حتى تتمكن من التصرف بناءً على الأسباب الجذرية بدلاً من الضوضاء المتكررة.
عزل التطبيقات المتعددة
تتبع الأخطاء من خدمات متعددة في مثيل Errbit واحد، مع بيئات لكل تطبيق، ومراقبين، وعتبات للإشعارات، وضوابط وصول.
تكامل متتبع المشكلات
أنشئ مشاكل GitHub وGitLab وBitbucket وJira وPivotal وRedmine وTrac مباشرةً من خطأ Errbit لإبقاء أخطاء الإنتاج مرئية في سير عملك الحالي.
تسجيل الدخول عبر OAuth و LDAP
مصادقة المستخدمين عبر GitHub أو Google أو LDAP وتوفير الحسابات من مؤسسة GitHub الخاصة بك دون إدارة مخزن هوية منفصل.
تنبيهات البريد الإلكتروني والويب هوك
إخطار المراقبين عبر البريد الإلكتروني عند عتبات حدوث قابلة للتكوين ودفع الإشعارات إلى Slack، HipChat، Campfire، أو webhooks مخصصة للفرق التي تعتمد على الدردشة أولاً.
لماذا تشغّل Errbit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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