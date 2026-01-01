Kroki هو واجهة برمجة تطبيقات HTTP موحدة لإنشاء الرسوم البيانية من الأوصاف النصية. بدلاً من تثبيت وصيانة أدوات منفصلة لكل تنسيق رسم بياني، يجمع Kroki أكثر من 30 مكتبة رسوم بيانية — بما في ذلك PlantUML و GraphViz و Mermaid و D2 و Structurizr و Excalidraw — خلف نقطة نهاية واحدة تُرجع مخرجات SVG أو PNG أو PDF.

استضافة Kroki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل أي اعتماد على خدمات العرض العامة، ويحافظ على رسوم البنية الحساسة داخل شبكتك، ويتيح لك دمج إنشاء الرسوم البيانية في مسارات التوثيق، والويكيات، وسير عمل CI/CD دون قيود على المعدل أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.