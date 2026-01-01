نشر Kroki بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات موحدة للرسم التخطيطي كرمز تحول الأوصاف النصية إلى رسوم بيانية باستخدام أكثر من 30 مكتبة مدعومة.
اختر خطة VPS لـ Kroki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kroki؟
Kroki هو واجهة برمجة تطبيقات HTTP موحدة لإنشاء الرسوم البيانية من الأوصاف النصية. بدلاً من تثبيت وصيانة أدوات منفصلة لكل تنسيق رسم بياني، يجمع Kroki أكثر من 30 مكتبة رسوم بيانية — بما في ذلك PlantUML و GraphViz و Mermaid و D2 و Structurizr و Excalidraw — خلف نقطة نهاية واحدة تُرجع مخرجات SVG أو PNG أو PDF.
استضافة Kroki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل أي اعتماد على خدمات العرض العامة، ويحافظ على رسوم البنية الحساسة داخل شبكتك، ويتيح لك دمج إنشاء الرسوم البيانية في مسارات التوثيق، والويكيات، وسير عمل CI/CD دون قيود على المعدل أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.
الميزات الأساسية في Kroki
أكثر من 30 مكتبة للمخططات
تصيير PlantUML و Mermaid و GraphViz و D2 و Structurizr و Excalidraw و BPMN والعديد غيرها من نقطة نهاية API واحدة.
صيغ إخراج متعددة
احصل على المخططات مرة أخرى بتنسيق SVG أو PNG أو PDF أو Base64 — اختر التنسيق الذي يناسب سلسلة أدوات التوثيق الخاصة بك.
تكامل خط الأنابيب
متوافق تمامًا مع Asciidoctor و Confluence و GitLab وأي أداة تدعم بنية كتلة مخطط Kroki.
لا مكالمات خارجية
يتم كل العرض محليًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا تغادر مخططات البنية والنظام بنيتك التحتية أبدًا.
HTTP API بسيط
أرسل طلب POST مع مصدر الرسم التخطيطي أو قم بتضمين عنوان URL لـ GET — لا يتطلب SDK أو مكتبة عميل.
لماذا تشغّل Kroki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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