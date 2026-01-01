نشر Gopeed بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير تنزيل عالي السرعة ومتعدد البروتوكولات يدعم روابط HTTP وBitTorrent والروابط المغناطيسية من أي متصفح ويب.
اختر خطة VPS لـ Gopeed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gopeed؟
Gopeed هو مدير تنزيلات مفتوح المصدر وعالي السرعة يسرّع عمليات النقل عن طريق تقسيم كل ملف إلى اتصالات متزامنة متعددة. يدعم HTTP و HTTPS و BitTorrent وروابط المغناطيس بشكل جاهز، ويسمح لك نظام الإضافات الخاص به بإضافة دعم لمواقع وبروتوكولات إضافية. مبني على محرك Go بواجهة ويب نظيفة، يعمل Gopeed بنفس الطريقة في أي مكان ويتم إدارته بالكامل من متصفحك.
استضافة Gopeed ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني أن التنزيلات تعمل بسرعة نطاق ترددي لمركز البيانات وتكتمل في الخلفية، بشكل مستقل عن جهازك المحلي أو اتصالك. يتم تخزين الملفات المكتملة على جانب الخادم لاسترجاعها لاحقًا، وتحتفظ بالتحكم الكامل في سجل التنزيلات والبيانات الخاصة بك دون الاعتماد على إضافات المتصفح أو خدمات التنزيل التجارية.
الميزات الأساسية في Gopeed
تسريع الاتصالات المتعددة
يقسم كل تنزيل إلى اتصالات متوازية متعددة لاستخدام جميع النطاق الترددي المتاح والانتهاء بشكل أسرع.
دعم متعدد البروتوكولات
تنزيل عبر HTTP وHTTPS وBitTorrent وروابط المغناطيس من واجهة موحدة واحدة.
نظام الإضافات
ثبّت الإضافات لإضافة دعم لمواقع جديدة وبروتوكولات وسلوك تنزيل مخصص.
إدارة عبر المتصفح
صف، راقب، وتحكم في كل عملية تنزيل من أي جهاز باستخدام متصفح ويب — لا يتطلب تثبيت أي برنامج عميل.
سرعات تنزيل مركز البيانات
تتم التنزيلات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بكامل عرض النطاق الترددي للخادم، مما يحرر جهازك المحلي واتصال الإنترنت لديك.
لماذا تشغّل Gopeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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