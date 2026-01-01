خادم الوصول OpenVPN هو حل VPN ذو الدرجة التجارية المبني على بروتوكول OpenVPN مفتوح المصدر والمُختبر في المعارك. يضيف واجهة إدارة قوية قائمة على الويب، وتكوين عميل آلي، ومصادقة متعددة العوامل لجعل نشر شبكة VPN آمنة متاحًا لأي مؤسسة. يتم تضمين اتصالين متزامنين مجانيين جاهزين للاستخدام، مع توفر ترخيص للفرق الأكبر.

استضافة خادم الوصول ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك عنوان IP ثابتًا مخصصًا، وتحكمًا كاملاً في مفاتيح التشفير وسياسات الوصول، ولا توجد بنية تحتية مشتركة مع منظمات أخرى. على عكس خدمات VPN المستضافة، لا يمر حركة مرورك أبدًا عبر طرف ثالث — مما يجعله الخيار الصحيح للشركات ذات متطلبات الأمان أو الامتثال الصارمة.