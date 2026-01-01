نشر OpenVPN Access Server بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم VPN SSL على مستوى المؤسسات مع وحدة تحكم إدارية عبر الويب، وبوابة عملاء للخدمة الذاتية، ودعم لجميع المنصات الرئيسية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenVPN Access Server؟
خادم الوصول OpenVPN هو حل VPN ذو الدرجة التجارية المبني على بروتوكول OpenVPN مفتوح المصدر والمُختبر في المعارك. يضيف واجهة إدارة قوية قائمة على الويب، وتكوين عميل آلي، ومصادقة متعددة العوامل لجعل نشر شبكة VPN آمنة متاحًا لأي مؤسسة. يتم تضمين اتصالين متزامنين مجانيين جاهزين للاستخدام، مع توفر ترخيص للفرق الأكبر.
استضافة خادم الوصول ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك عنوان IP ثابتًا مخصصًا، وتحكمًا كاملاً في مفاتيح التشفير وسياسات الوصول، ولا توجد بنية تحتية مشتركة مع منظمات أخرى. على عكس خدمات VPN المستضافة، لا يمر حركة مرورك أبدًا عبر طرف ثالث — مما يجعله الخيار الصحيح للشركات ذات متطلبات الأمان أو الامتثال الصارمة.
الميزات الأساسية في OpenVPN Access Server
لوحة تحكم مسؤول الويب
تكوين المستخدمين والمصادقة والشبكات وإعدادات VPN المتقدمة من خلال واجهة شاملة قائمة على المتصفح دون الحاجة إلى استخدام سطر الأوامر.
تنزيلات العميل بنقرة واحدة
تتيح بوابة العميل للخدمة الذاتية للمستخدمين تنزيل عملاء VPN مهيئين مسبقًا لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android بنقرة واحدة.
المصادقة المرنة
يدعم الحسابات المحلية و LDAP و RADIUS و SAML و PAM، بحيث يتكامل Access Server مع البنية التحتية للهوية الحالية لديك دون تكرار إدارة المستخدمين.
التحكم الدقيق في الوصول
تتيح لك سياسات الشبكة لكل مستخدم ولكل مجموعة تقييد الموارد التي يمكن لكل مستخدم الوصول إليها، مما يفرض الوصول بأقل امتياز عبر شبكتك.
التقسيم النفقي
قم بتوجيه حركة مرور معينة فقط عبر الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) مع السماح لحركة المرور الأخرى باستخدام الاتصال المحلي مباشرةً، مما يحقق التوازن بين الأمان والأداء للعاملين عن بُعد.
لماذا تشغّل OpenVPN Access Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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