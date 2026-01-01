نشر Resilio Sync بتثبيت بنقرة واحدة.
مزامنة الملفات من نظير إلى نظير عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم والأجهزة المحمولة بدون وسيط سحابي.
اختر خطة VPS لـ Resilio Sync
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Resilio Sync؟
Resilio Sync هي خدمة مزامنة ملفات من نظير إلى نظير تعتمد على بروتوكول BitTorrent، وقد تم إصدارها في الأصل باسم BitTorrent Sync. تنقل الملفات مباشرة بين أجهزتك عبر قناة P2P مشفرة، دون تحميل أي شيء إلى مزود خدمة سحابية — يشارك VPS الخاص بك، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، والمحمولة، والهواتف مجلدًا عن طريق تبادل مفاتيح المشاركة المشفرة، ثم تحافظ على مزامنة هذا المجلد مع تغير الملفات.
تمنحك استضافة Resilio Sync ذاتيًا على VPS نظير مزامنة دائم التشغيل يحتفظ بالنسخة الأصلية لمجلداتك المشتركة، ويقبل التغييرات الواردة من أي جهاز آخر على المشاركة في أي وقت من اليوم — دون قيود النطاق الترددي، أو حدود حجم الملفات، أو الرسوم المتكررة للمزامنة السحابية التجارية.
الميزات الأساسية في Resilio Sync
مزامنة مباشرة بين النظراء
نقل ملفات مشفر بين أجهزتك عبر قناة P2P — بياناتك لا تستقر أبدًا على خادم تابع لجهة خارجية.
لا توجد قيود على حجم الملف
مزامنة الملفات والمجلدات الكبيرة بأي حجم دون قيود السحابة التجارية — فقط مساحة التخزين وعرض النطاق الترددي لديك هما المهمان.
مزامنة انتقائية
اختر لكل مجلد الأجهزة التي تستقبل المحتوى الكامل مقابل البث عند الطلب، حتى لا تضطر الهواتف إلى مزامنة المكتبات بأكملها.
مشاركة المفاتيح والروابط
أوضاع المشاركة للقراءة فقط، والقراءة والكتابة، وعبر رابط لمرة واحدة تتيح لك التحكم بدقة فيما يمكن لكل نظير مدعو فعله باستخدام مجلد مشترك.
تطبيقات أصلية عبر الأنظمة الأساسية
عملاء الطرف الأول لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android و NAS تعني أن كل جهاز يتحدث نفس البروتوكول بشكل أصلي.
لماذا تشغّل Resilio Sync على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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