Resilio Sync هي خدمة مزامنة ملفات من نظير إلى نظير تعتمد على بروتوكول BitTorrent، وقد تم إصدارها في الأصل باسم BitTorrent Sync. تنقل الملفات مباشرة بين أجهزتك عبر قناة P2P مشفرة، دون تحميل أي شيء إلى مزود خدمة سحابية — يشارك VPS الخاص بك، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، والمحمولة، والهواتف مجلدًا عن طريق تبادل مفاتيح المشاركة المشفرة، ثم تحافظ على مزامنة هذا المجلد مع تغير الملفات.

تمنحك استضافة Resilio Sync ذاتيًا على VPS نظير مزامنة دائم التشغيل يحتفظ بالنسخة الأصلية لمجلداتك المشتركة، ويقبل التغييرات الواردة من أي جهاز آخر على المشاركة في أي وقت من اليوم — دون قيود النطاق الترددي، أو حدود حجم الملفات، أو الرسوم المتكررة للمزامنة السحابية التجارية.