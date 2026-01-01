نشر Traggo بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع الوقت ذاتي الاستضافة والقائم على العلامات، والذي يحل محل التسلسلات الهرمية للمشاريع بجدول زمني مرن ومُصنّف.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Traggo؟
Traggo هو متتبع وقت مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا ينظم كل إدخال كفترة زمنية على جدول زمني بدلاً من صف داخل تسلسل هرمي صارم للمشروع. يتم إثراء كل إدخال بعلامات عشوائية —
client،
project،
task،
billable، أي شيء تريده — وتقوم لوحة التحكم بتحليل الوقت عن طريق دمج العلامات بالطريقة التي تحتاجها، دون إجبارك على اختيار تقسيم أساسي واحد مقدمًا.
يؤدي استضافة Traggo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بجداول الدوام ومعلومات العميل والسياق المتعلق بالفوترة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من مزود تتبع الوقت كخدمة (SaaS). يجعل ثنائي Go الفردي بالإضافة إلى قاعدة بيانات SQLite خفيف الوزن بما يكفي للتعايش مع الخدمات الأخرى على خادم VPS صغير، ويتكيف النموذج القائم على العلامات مع الاستشاريين والمستقلين والوكالات وفرق المنتجات على حد سواء.
الميزات الأساسية في Traggo
التتبع القائم على الوسوم
استبدل التسلسلات الهرمية المتداخلة للمشاريع بعلامات عشوائية بحيث يمكن لنفس الإدخال أن يظهر في تقارير العملاء والمشاريع والفواتير في وقت واحد.
عرض الخط الزمني
اسحب النطاقات على جدول زمني يومي لبدء وإيقاف وتقسيم وتعديل إدخالات الوقت بسرعة دون كتابة طوابع زمنية دقيقة.
تقارير مرنة
تحليل الوقت المتتبع بأي مجموعة من العلامات، عبر نطاقات تاريخ قابلة للتكوين، ثم تصدير النتائج إلى CSV لإعداد الفواتير.
دعم متعدد المستخدمين
إنشاء حسابات مستخدمين منفصلة بأدوار إدارية وعادية حتى يتمكن فريق صغير من مشاركة نسخة واحدة من Traggo مع جداول زمنية معزولة.
GraphQL API
قم بتشغيل الأتمتة ولوحات المعلومات وعمليات التكامل عبر واجهة برمجة تطبيقات GraphQL الموثقة بدلاً من استخلاص البيانات من واجهة المستخدم للويب.
بصمة خفيفة الوزن
يعني ثنائي Go واحد مدعوم بقاعدة بيانات SQLite استخدامًا صغيرًا للقرص والذاكرة، وهو مثالي لوضعه على خادم VPS موجود دون توفير موارد جديدة.
لماذا تشغّل Traggo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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