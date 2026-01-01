Traggo هو متتبع وقت مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا ينظم كل إدخال كفترة زمنية على جدول زمني بدلاً من صف داخل تسلسل هرمي صارم للمشروع. يتم إثراء كل إدخال بعلامات عشوائية — client ، project ، task ، billable ، أي شيء تريده — وتقوم لوحة التحكم بتحليل الوقت عن طريق دمج العلامات بالطريقة التي تحتاجها، دون إجبارك على اختيار تقسيم أساسي واحد مقدمًا.

يؤدي استضافة Traggo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بجداول الدوام ومعلومات العميل والسياق المتعلق بالفوترة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من مزود تتبع الوقت كخدمة (SaaS). يجعل ثنائي Go الفردي بالإضافة إلى قاعدة بيانات SQLite خفيف الوزن بما يكفي للتعايش مع الخدمات الأخرى على خادم VPS صغير، ويتكيف النموذج القائم على العلامات مع الاستشاريين والمستقلين والوكالات وفرق المنتجات على حد سواء.