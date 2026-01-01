نشر bewCloud بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا لمزامنة الملفات الشخصية، ودعم CalDAV و CardDAV.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام bewCloud؟
bewCloud هي منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية باستخدام TypeScript و Deno. توفر لك تخزين ملفات شخصي ومزامنة عبر الأجهزة، بالإضافة إلى توافق مدمج مع CalDAV و CardDAV للتقويمات وجهات الاتصال — وكل ذلك يعمل على البنية التحتية الخاصة بك.
على عكس مجموعات السحابة الأثقل، فإن bewCloud مصمم ليكون بسيطًا عمدًا: سريع النشر، سهل الصيانة، ويركز على حالات الاستخدام الأساسية للوصول إلى الملفات ومزامنة البيانات الشخصية. الاستضافة الذاتية تحافظ على خصوصية ملفاتك وتقويمك وجهات اتصالك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك أو قيود تخزين تفرضها جهة خارجية.
الميزات الأساسية في bewCloud
تخزين الملفات الشخصية
قم بتخزين ملفاتك والوصول إليها من أي جهاز عبر واجهة ويب نظيفة دون الاعتماد على موفري الخدمات السحابية من جهات خارجية.
مزامنة CalDAV/CardDAV
مزامنة التقويمات وجهات الاتصال مع أي عميل CalDAV أو CardDAV، بما في ذلك تطبيقات iOS و Android وسطح المكتب.
إدارة المستخدمين
تتيح لك عناصر تحكم المسؤول المضمنة إدارة الحسابات، وتكوين سياسات التسجيل، والتحكم في من يمكنه الوصول إلى مثيلك.
المصادقة متعددة العوامل
احمِ الحسابات باستخدام TOTP، أو مفاتيح المرور، أو المصادقة الثنائية (2FA) القائمة على البريد الإلكتروني، لطبقة إضافية من الأمان تتجاوز كلمات المرور.
تكامل SSO
يتيح لك دعم OIDC الاختياري الاتصال بموفر هوية موجود لتسجيل الدخول الموحد عبر البنية التحتية الخاصة بك.
لماذا تشغّل bewCloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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