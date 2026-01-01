bewCloud هي منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية باستخدام TypeScript و Deno. توفر لك تخزين ملفات شخصي ومزامنة عبر الأجهزة، بالإضافة إلى توافق مدمج مع CalDAV و CardDAV للتقويمات وجهات الاتصال — وكل ذلك يعمل على البنية التحتية الخاصة بك.

على عكس مجموعات السحابة الأثقل، فإن bewCloud مصمم ليكون بسيطًا عمدًا: سريع النشر، سهل الصيانة، ويركز على حالات الاستخدام الأساسية للوصول إلى الملفات ومزامنة البيانات الشخصية. الاستضافة الذاتية تحافظ على خصوصية ملفاتك وتقويمك وجهات اتصالك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك أو قيود تخزين تفرضها جهة خارجية.