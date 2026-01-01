خصم يصل إلى 68% على bewCloud

نشر bewCloud بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا لمزامنة الملفات الشخصية، ودعم CalDAV و CardDAV.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر bewCloud بتثبيت بنقرة واحدة.

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نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
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اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام bewCloud؟

bewCloud هي منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية باستخدام TypeScript و Deno. توفر لك تخزين ملفات شخصي ومزامنة عبر الأجهزة، بالإضافة إلى توافق مدمج مع CalDAV و CardDAV للتقويمات وجهات الاتصال — وكل ذلك يعمل على البنية التحتية الخاصة بك.

على عكس مجموعات السحابة الأثقل، فإن bewCloud مصمم ليكون بسيطًا عمدًا: سريع النشر، سهل الصيانة، ويركز على حالات الاستخدام الأساسية للوصول إلى الملفات ومزامنة البيانات الشخصية. الاستضافة الذاتية تحافظ على خصوصية ملفاتك وتقويمك وجهات اتصالك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك أو قيود تخزين تفرضها جهة خارجية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في bewCloud

تخزين الملفات الشخصية

قم بتخزين ملفاتك والوصول إليها من أي جهاز عبر واجهة ويب نظيفة دون الاعتماد على موفري الخدمات السحابية من جهات خارجية.

مزامنة CalDAV/CardDAV

مزامنة التقويمات وجهات الاتصال مع أي عميل CalDAV أو CardDAV، بما في ذلك تطبيقات iOS و Android وسطح المكتب.

إدارة المستخدمين

تتيح لك عناصر تحكم المسؤول المضمنة إدارة الحسابات، وتكوين سياسات التسجيل، والتحكم في من يمكنه الوصول إلى مثيلك.

المصادقة متعددة العوامل

احمِ الحسابات باستخدام TOTP، أو مفاتيح المرور، أو المصادقة الثنائية (2FA) القائمة على البريد الإلكتروني، لطبقة إضافية من الأمان تتجاوز كلمات المرور.

تكامل SSO

يتيح لك دعم OIDC الاختياري الاتصال بموفر هوية موجود لتسجيل الدخول الموحد عبر البنية التحتية الخاصة بك.

لماذا تشغّل bewCloud على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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