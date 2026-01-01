نشر Diun بنقرة واحدة.
أداة خفيفة الوزن تراقب صور Docker بحثًا عن التحديثات وترسل إشعارات إلى قناتك المفضلة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Diun؟
Diun (مُنبّه تحديث صور Docker) هي أداة CLI خفيفة الوزن تراقب صور Docker الخاصة بك وتنبّهك لحظة نشر إصدار جديد في السجل. وهي تدعم Docker Hub و GitHub Container Registry و GitLab و Quay والسجلات الخاصة، مع التحقق وفقًا لجدول cron قابل للتكوين مع تذبذب لتوزيع الحمل.
استضافة Diun ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أنها تعمل باستمرار جنبًا إلى جنب مع حاوياتك، مع وصول كامل إلى مقبس Docker لاكتشاف الحاويات تلقائيًا. أنت تتحكم في توجيه الإشعارات — Slack و Discord والبريد الإلكتروني و webhooks والمزيد — دون إرسال بيانات تعريف الصورة إلى خدمات المراقبة التابعة لجهات خارجية.
الميزات الأساسية في Diun
مراقبة الصور تلقائيًا
يكتشف ويراقب جميع الحاويات قيد التشغيل افتراضيًا، لذلك يتم تتبع عمليات النشر الجديدة دون أي تهيئة يدوية.
إشعارات مرنة
يدعم Slack وDiscord والبريد الإلكتروني والويب هوكس والقنوات الأخرى، بحيث تصل تنبيهات التحديث إلى فريقك أينما يعملون.
الجدولة المستندة إلى Cron
يتم تشغيل الفحوصات بجدول زمني قابل للتكوين مع تأخير عشوائي اختياري لتجنب إثقال السجلات خلال ساعات الذروة.
دعم السجلات المتعددة
يعمل مع Docker Hub و GitHub و GitLab و Quay والسجلات الخاصة، ليغطي بذلك مشهد صور الحاويات بالكامل.
لماذا تشغّل Diun على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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