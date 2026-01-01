Mage AI هي منصة خط أنابيب بيانات من الجيل التالي تجمع بين بيئة تطوير على غرار دفتر الملاحظات مع تنسيق بجودة إنتاج. يقوم مهندسو البيانات والمحللون ببناء خطوط أنابيب ETL باستخدام Python أو SQL أو R في محرر تفاعلي، واختبارها بشكل تدريجي، ثم جدولتها ومراقبتها على نطاق واسع. تغطي عمليات التكامل مع PostgreSQL و MySQL و BigQuery و Snowflake و S3 وعشرات المصادر والوجهات الأخرى معظم تكوينات مكدس البيانات.

تحافظ استضافة Mage AI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات الإنتاج الحساسة ضمن البنية التحتية الخاصة بك، وتزيل تسعير السحابة لكل تشغيل، وتمنح الفرق بيئة خط أنابيب مخصصة تتوسع مع أعباء عملهم دون قيود البائعين.