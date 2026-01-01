نشر Mage AI بنقرة واحدة.
منصة خط أنابيب بيانات حديثة لبناء وتشغيل وإدارة مهام سير عمل ETL باستخدام Python وSQL وR.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mage AI؟
Mage AI هي منصة خط أنابيب بيانات من الجيل التالي تجمع بين بيئة تطوير على غرار دفتر الملاحظات مع تنسيق بجودة إنتاج. يقوم مهندسو البيانات والمحللون ببناء خطوط أنابيب ETL باستخدام Python أو SQL أو R في محرر تفاعلي، واختبارها بشكل تدريجي، ثم جدولتها ومراقبتها على نطاق واسع. تغطي عمليات التكامل مع PostgreSQL و MySQL و BigQuery و Snowflake و S3 وعشرات المصادر والوجهات الأخرى معظم تكوينات مكدس البيانات.
تحافظ استضافة Mage AI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات الإنتاج الحساسة ضمن البنية التحتية الخاصة بك، وتزيل تسعير السحابة لكل تشغيل، وتمنح الفرق بيئة خط أنابيب مخصصة تتوسع مع أعباء عملهم دون قيود البائعين.
الميزات الأساسية في Mage AI
تطوير بنمط الدفاتر
قم بإنشاء واختبار كتل خطوط الأنابيب بشكل تفاعلي في بيئة تطوير متكاملة (IDE) للمتصفح قبل ترقيتها إلى عمليات تشغيل إنتاج مجدولة.
دعم Python و SQL و R
اكتب منطق التحويل باللغة التي يستخدمها فريقك بالفعل، مع مزج كتل Python و SQL في نفس المسار.
تنسيق مدمج
جدولة مسارات العمل، وتحديد التبعيات بين المهام، ومراقبة عمليات التشغيل من لوحة تحكم موحدة للتنسيق.
تكاملات واسعة
اتصل بقواعد البيانات، ومستودعات البيانات، والتخزين السحابي، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستخدام موصلات مدمجة تغطي معظم أدوات مكدس البيانات.
دمج Git
إدارة إصدارات رمز المسار مع دعم Git الأصلي للتطوير التعاوني وتتبع التغييرات.
لماذا تشغّل Mage AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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