نشر Geneac بنقرة واحدة.
منشئ مواقع أنساب مستضاف ذاتيًا لنشر شجرة عائلتك وأبحاثك وصورك عبر الإنترنت.
اختر خطة VPS لـ Geneac
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Geneac؟
Geneac هو تطبيق Ruby on Rails مفتوح المصدر لمشاركة أبحاث الأنساب على الويب. يعرض الأشخاص والعلاقات والصور والملاحظات بتنسيق يشبه الويكي يمكن للزوار تصفحه، بينما يدير المسؤولون شجرة العائلة الأساسية من واجهة خلفية مصادق عليها. تم تصميم نموذج البيانات خصيصًا لعلم الأنساب — فالأفراد والعائلات واقتباسات المصادر وسجل التعديلات والوسوم هي مفاهيم من الدرجة الأولى وليست منشورات مدونة معدلة لاحقًا.
تتيح لك استضافة Geneac ذاتيًا الاحتفاظ بعقود من أبحاث العائلة والمستندات الممسوحة ضوئيًا والملاحظات الخاصة على الخادم الخاص بك، حيث يتم التحكم في الوصول بالكامل بواسطتك. يستخدم التطبيق SQLite وتخزين الملفات المحلي، بحيث تلتقط وحدة تخزين ثابتة واحدة الموقع بالكامل ويمكن نسخها احتياطيًا كنسخة ملف عادية دون الحاجة إلى أدوات قاعدة بيانات.
الميزات الأساسية في Geneac
الأشخاص والعلاقات
سجل الأفراد بتفاصيل الميلاد والوفاة والسيرة الذاتية، ثم اربطهم من خلال علاقات الوالدين والزوج والأبناء لبناء شجرة عائلة قابلة للتصفح.
صور ووثائق
إرفاق الصور الممسوحة ضوئيًا والشهادات والمستندات المصدرية بالأشخاص والملاحظات عبر Active Storage، مع معالجة الصور بواسطة libvips.
ملاحظات البحث
التقط السرديات السيرية ونتائج الأبحاث كملاحظات طويلة يمكن وسمها وربطها ببعضها البعض بالأشخاص الذين تصفهم.
الوسم والبحث
تنظيم المحتوى باستخدام محرك acts-as-taggable-on بحيث يمكن تصفية الألقاب والمواقع والمواضيع عبر الأشخاص والصور والملاحظات.
أدمن موثق
تحمي عمليات التسجيل وتسجيل الدخول ومنح أدوار المسؤول المدعومة بـ Devise التحرير مع إبقاء الموقع المنشور قابلاً للتصفح علنًا لأفراد العائلة.
مهام الخلفية
يقوم عامل Resque المدعوم من Redis بتشغيل معالجة الصور والمهام الأخرى طويلة الأمد في الخلفية لكي تظل واجهة الويب سريعة الاستجابة.
لماذا تشغّل Geneac على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.