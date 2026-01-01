Geneac هو تطبيق Ruby on Rails مفتوح المصدر لمشاركة أبحاث الأنساب على الويب. يعرض الأشخاص والعلاقات والصور والملاحظات بتنسيق يشبه الويكي يمكن للزوار تصفحه، بينما يدير المسؤولون شجرة العائلة الأساسية من واجهة خلفية مصادق عليها. تم تصميم نموذج البيانات خصيصًا لعلم الأنساب — فالأفراد والعائلات واقتباسات المصادر وسجل التعديلات والوسوم هي مفاهيم من الدرجة الأولى وليست منشورات مدونة معدلة لاحقًا.

تتيح لك استضافة Geneac ذاتيًا الاحتفاظ بعقود من أبحاث العائلة والمستندات الممسوحة ضوئيًا والملاحظات الخاصة على الخادم الخاص بك، حيث يتم التحكم في الوصول بالكامل بواسطتك. يستخدم التطبيق SQLite وتخزين الملفات المحلي، بحيث تلتقط وحدة تخزين ثابتة واحدة الموقع بالكامل ويمكن نسخها احتياطيًا كنسخة ملف عادية دون الحاجة إلى أدوات قاعدة بيانات.