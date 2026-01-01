Grav هو نظام إدارة محتوى حديث يعتمد على الملفات المسطحة، يخزن جميع المحتوى كملفات Markdown على نظام الملفات، مما يلغي الحاجة إلى قاعدة بيانات تمامًا. تم بناؤه باستخدام PHP مع قوالب Twig، ويوفر تحميلًا سريعًا للصفحات من خلال التخزين المؤقت المستند إلى الملفات، ولوحة تحكم مدمجة للمحررين غير التقنيين، وأكثر من 300 إضافة للنماذج، وتحسين محركات البحث (SEO)، والبحث، والمحتوى متعدد اللغات.

استضافة Grav ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن النسخ الاحتياطية بسيطة مثل نسخ مجلد، ويتم التعامل مع التحكم في الإصدار بواسطة Git بشكل أصلي، ولا توجد قيود على اتصالات قاعدة البيانات، أو مشكلات ضبط الاستعلامات، أو مهام نسخ احتياطي منفصلة — فقط ملفات وتطبيقك يعملان على الأجهزة التي تتحكم فيها.