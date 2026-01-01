نشر Grav بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) سريع وحديث يعتمد على الملفات المسطحة ولا يتطلب قاعدة بيانات — فقط ملفات Markdown وقوالب Twig ونظام بيئي للمكونات الإضافية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grav؟
Grav هو نظام إدارة محتوى حديث يعتمد على الملفات المسطحة، يخزن جميع المحتوى كملفات Markdown على نظام الملفات، مما يلغي الحاجة إلى قاعدة بيانات تمامًا. تم بناؤه باستخدام PHP مع قوالب Twig، ويوفر تحميلًا سريعًا للصفحات من خلال التخزين المؤقت المستند إلى الملفات، ولوحة تحكم مدمجة للمحررين غير التقنيين، وأكثر من 300 إضافة للنماذج، وتحسين محركات البحث (SEO)، والبحث، والمحتوى متعدد اللغات.
استضافة Grav ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن النسخ الاحتياطية بسيطة مثل نسخ مجلد، ويتم التعامل مع التحكم في الإصدار بواسطة Git بشكل أصلي، ولا توجد قيود على اتصالات قاعدة البيانات، أو مشكلات ضبط الاستعلامات، أو مهام نسخ احتياطي منفصلة — فقط ملفات وتطبيقك يعملان على الأجهزة التي تتحكم فيها.
الميزات الأساسية في Grav
لا يتطلب قاعدة بيانات
يعيش كل المحتوى كملفات Markdown، مما يلغي الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات، أو تجميع الاتصالات، أو تحسين الاستعلامات لأعباء عمل الموقع النموذجية.
لوحة المشرف المدمجة
إدارة الصفحات، السمات، الإضافات، وحسابات المستخدمين من خلال واجهة ويب مصقولة دون الحاجة إلى لمس سطر الأوامر أو تعديل الملفات مباشرة.
نظام بيئي غني بالمكونات الإضافية
أكثر من 300 إضافة تغطي النماذج، والدعم متعدد اللغات، والبحث، وSEO، وتحسين الصور، والمزيد — قم بتثبيتها بنقرة واحدة من لوحة الإدارة.
محتوى صديق لـ Git
البنية القائمة على الملفات تجعل الموقع بأكمله — المحتوى، والتكوين، والتعليمات البرمجية — قابلاً للتتبع في Git لعمليات النشر الآلية وسجل التغييرات.
قوالب Twig
إنشاء سمات مخصصة بالكامل باستخدام محرك قوالب Twig مع إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات المحتوى القوية ونظام التصنيف وخط أنابيب الوسائط.
لماذا تشغّل Grav على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.