خصم يصل إلى 68% على Lychee

نشر Lychee بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة إدارة صور ذاتية الاستضافة مع تنظيم الألبومات، وأدوات التحكم في المشاركة، وتصفح يراعي البيانات الوصفية، مصممة للمصورين الجادين.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
419/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Lychee بتثبيت بنقرة واحدة.

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الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Lychee؟

ليتشي هو نظام مصقول ومفتوح المصدر لإدارة الصور يحول أي مجلد من الصور إلى معرض صور عبر الإنترنت مقدم بشكل جميل. يقوم بفهرسة بيانات EXIF و IPTC الوصفية، ويولد صورًا مصغرة متجاوبة، وينظم الصور في ألبومات متداخلة، ويوفر مشاركة عامة، ومحمية بكلمة مرور، وخاصة للألبومات الفردية أو الصور الواحدة — كل ذلك مدعوم بواجهة مستخدم ويب نظيفة ومتوافقة مع الجوال.

استضافة ليتشي ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الصور الأصلية بدقتها الكاملة، وبيانات الموقع، وسجل المشاهدة على بنية تحتية تتحكم بها بدلاً من تسليمها إلى منصة صور تابعة لجهة خارجية. يدعم التطبيق MySQL، و MariaDB، و PostgreSQL، أو SQLite كخلفيات ويتكامل بسلاسة مع تخزين الكائنات، و LDAP، وموفري OAuth — مما يجعله مناسبًا بنفس القدر لأرشيف صور شخصي أو مكتبة مشتركة لفريق صغير.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Lychee

تسلسل هرمي متداخل للألبومات

تنظيم الصور في ألبومات وألبومات فرعية مع إعادة ترتيب بالسحب والإفلات، واختيار صورة الغلاف، وعناصر تحكم المشاركة لكل ألبوم.

بيانات EXIF و IPTC الوصفية

استخراج تلقائي لعلامات الكاميرا والعدسة والتعرض ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وIPTC بحيث يمكن البحث عن الألبومات وتصفيتها حسب جسم الكاميرا أو البعد البؤري أو الموقع.

ضوابط مشاركة دقيقة

اجعل الألبومات عامة، أو محمية بكلمة مرور، أو مخصصة بالدعوة فقط، وقم بإنشاء روابط مشاركة لكل ألبوم أو لكل صورة دون الكشف عن بقية مكتبتك.

دعم RAW و HEIC

معالجة أصلية لتنسيقات RAW و HEIC جنبًا إلى جنب مع JPEG و PNG والفيديو — يقوم Lychee بتحويل الترميز للويب مع الحفاظ على الملف الأصلي.

تسجيل دخول OAuth و LDAP

اتصل بموفري الهوية الحاليين بما في ذلك Google و GitHub وأي دليل LDAP حتى يتمكن المساهمون من تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد التي يمتلكونها بالفعل.

الواجهة الخلفية لتخزين الكائنات

يمكنك تخزين الصور اختياريًا على مساحة تخزين كائنية متوافقة مع S3 لتوسيع مكتبتك بما يتجاوز القرص المحلي، مع الحفاظ على نفس تجربة المستخدم.

لماذا تشغّل Lychee على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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