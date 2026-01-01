ليتشي هو نظام مصقول ومفتوح المصدر لإدارة الصور يحول أي مجلد من الصور إلى معرض صور عبر الإنترنت مقدم بشكل جميل. يقوم بفهرسة بيانات EXIF و IPTC الوصفية، ويولد صورًا مصغرة متجاوبة، وينظم الصور في ألبومات متداخلة، ويوفر مشاركة عامة، ومحمية بكلمة مرور، وخاصة للألبومات الفردية أو الصور الواحدة — كل ذلك مدعوم بواجهة مستخدم ويب نظيفة ومتوافقة مع الجوال.

استضافة ليتشي ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الصور الأصلية بدقتها الكاملة، وبيانات الموقع، وسجل المشاهدة على بنية تحتية تتحكم بها بدلاً من تسليمها إلى منصة صور تابعة لجهة خارجية. يدعم التطبيق MySQL، و MariaDB، و PostgreSQL، أو SQLite كخلفيات ويتكامل بسلاسة مع تخزين الكائنات، و LDAP، وموفري OAuth — مما يجعله مناسبًا بنفس القدر لأرشيف صور شخصي أو مكتبة مشتركة لفريق صغير.