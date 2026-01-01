نشر Lychee بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة صور ذاتية الاستضافة مع تنظيم الألبومات، وأدوات التحكم في المشاركة، وتصفح يراعي البيانات الوصفية، مصممة للمصورين الجادين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Lychee؟
ليتشي هو نظام مصقول ومفتوح المصدر لإدارة الصور يحول أي مجلد من الصور إلى معرض صور عبر الإنترنت مقدم بشكل جميل. يقوم بفهرسة بيانات EXIF و IPTC الوصفية، ويولد صورًا مصغرة متجاوبة، وينظم الصور في ألبومات متداخلة، ويوفر مشاركة عامة، ومحمية بكلمة مرور، وخاصة للألبومات الفردية أو الصور الواحدة — كل ذلك مدعوم بواجهة مستخدم ويب نظيفة ومتوافقة مع الجوال.
استضافة ليتشي ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الصور الأصلية بدقتها الكاملة، وبيانات الموقع، وسجل المشاهدة على بنية تحتية تتحكم بها بدلاً من تسليمها إلى منصة صور تابعة لجهة خارجية. يدعم التطبيق MySQL، و MariaDB، و PostgreSQL، أو SQLite كخلفيات ويتكامل بسلاسة مع تخزين الكائنات، و LDAP، وموفري OAuth — مما يجعله مناسبًا بنفس القدر لأرشيف صور شخصي أو مكتبة مشتركة لفريق صغير.
الميزات الأساسية في Lychee
تسلسل هرمي متداخل للألبومات
تنظيم الصور في ألبومات وألبومات فرعية مع إعادة ترتيب بالسحب والإفلات، واختيار صورة الغلاف، وعناصر تحكم المشاركة لكل ألبوم.
بيانات EXIF و IPTC الوصفية
استخراج تلقائي لعلامات الكاميرا والعدسة والتعرض ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وIPTC بحيث يمكن البحث عن الألبومات وتصفيتها حسب جسم الكاميرا أو البعد البؤري أو الموقع.
ضوابط مشاركة دقيقة
اجعل الألبومات عامة، أو محمية بكلمة مرور، أو مخصصة بالدعوة فقط، وقم بإنشاء روابط مشاركة لكل ألبوم أو لكل صورة دون الكشف عن بقية مكتبتك.
دعم RAW و HEIC
معالجة أصلية لتنسيقات RAW و HEIC جنبًا إلى جنب مع JPEG و PNG والفيديو — يقوم Lychee بتحويل الترميز للويب مع الحفاظ على الملف الأصلي.
تسجيل دخول OAuth و LDAP
اتصل بموفري الهوية الحاليين بما في ذلك Google و GitHub وأي دليل LDAP حتى يتمكن المساهمون من تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد التي يمتلكونها بالفعل.
الواجهة الخلفية لتخزين الكائنات
يمكنك تخزين الصور اختياريًا على مساحة تخزين كائنية متوافقة مع S3 لتوسيع مكتبتك بما يتجاوز القرص المحلي، مع الحفاظ على نفس تجربة المستخدم.
لماذا تشغّل Lychee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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