نشر TinyAuth بنقرة واحدة.
برنامج وسيط خفيف الوزن من Traefik للمصادقة الأمامية يضيف شاشة تسجيل دخول إلى أي تطبيق مستضاف ذاتيًا بملصق واحد.
اختر خطة VPS لـ TinyAuth
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TinyAuth؟
TinyAuth هو وسيط مصادقة خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يضيف شاشة تسجيل دخول إلى أي تطبيق يعمل خلف وكيل Traefik العكسي. على عكس موفري الهوية الكاملين، فإن TinyAuth هو ثنائي Go واحد مدعوم بـ SQLite، يمكن نشره في ثوانٍ بأقل قدر من التكوين. تسمية وسيط واحدة في ملف Docker Compose لأي تطبيق هي كل ما يتطلبه الأمر لحماية الوصول خلف اسم مستخدم وكلمة مرور أو تسجيل دخول OAuth.
استضافة TinyAuth ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن كل تطبيق تقوم بنشره — لوحات المعلومات، أدوات المطورين، خدمات المراقبة — يشارك طبقة مصادقة واحدة دون تعريض تلك الخدمات للعامة. يتيح تكامل OAuth مع Google و GitHub وأي موفر OIDC لأعضاء الفريق تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الموجودة، ويدعم TOTP المدمج طبقات المصادقة الثنائية دون الحاجة إلى خدمة إضافية.
الميزات الأساسية في TinyAuth
Traefik إعادة توجيه المصادقة
أضف جدار تسجيل دخول إلى أي تطبيق موجه بواسطة Traefik عن طريق إضافة تسمية وسيطة واحدة — لا يلزم إجراء أي تغييرات على التطبيق المحمي.
دعم مزود OAuth
السماح بتسجيل الدخول عبر جوجل، أو جيت هاب، أو أي مزود متوافق مع OIDC حتى يتمكن أعضاء الفريق من استخدام بيانات الاعتماد الحالية بدلاً من إدارة كلمات مرور منفصلة.
TOTP المصادقة الثنائية
أضف كلمات مرور تستخدم لمرة واحدة وتعتمد على الوقت إلى أي حساب، مما يعزز الوصول إلى التطبيقات المستضافة ذاتيًا دون الحاجة إلى نشر خدمة مصادقة ثنائية مخصصة.
مشاركة الكوكيز للدومين الفرعي
تسجيل دخول واحد لـ TinyAuth يغطي جميع التطبيقات المستضافة على نطاقات فرعية لنفس النطاق، بحيث يقوم المستخدمون بالمصادقة مرة واحدة ويتنقلون بحرية عبر المكدس.
صفر تبعيات خارجية
يعمل كملف ثنائي واحد مع تخزين SQLite — لا يتطلب Redis أو PostgreSQL أو LDAP، مما يحافظ على الحد الأدنى من استهلاك الموارد على أي خطة خادم افتراضي خاص (VPS).
لماذا تشغّل TinyAuth على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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