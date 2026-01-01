TinyAuth هو وسيط مصادقة خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يضيف شاشة تسجيل دخول إلى أي تطبيق يعمل خلف وكيل Traefik العكسي. على عكس موفري الهوية الكاملين، فإن TinyAuth هو ثنائي Go واحد مدعوم بـ SQLite، يمكن نشره في ثوانٍ بأقل قدر من التكوين. تسمية وسيط واحدة في ملف Docker Compose لأي تطبيق هي كل ما يتطلبه الأمر لحماية الوصول خلف اسم مستخدم وكلمة مرور أو تسجيل دخول OAuth.

استضافة TinyAuth ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن كل تطبيق تقوم بنشره — لوحات المعلومات، أدوات المطورين، خدمات المراقبة — يشارك طبقة مصادقة واحدة دون تعريض تلك الخدمات للعامة. يتيح تكامل OAuth مع Google و GitHub وأي موفر OIDC لأعضاء الفريق تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الموجودة، ويدعم TOTP المدمج طبقات المصادقة الثنائية دون الحاجة إلى خدمة إضافية.