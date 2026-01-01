نشر YaCy بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك بحث ويب ذاتي الاستضافة، يعمل بنظام نظير إلى نظير، يقوم بفهرسة الويب والبحث فيه بدون خوادم مركزية أو تتبع.
اختر خطة VPS لـ YaCy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام YaCy؟
YaCy هو محرك بحث ويب موزع بالكامل، يعمل بنظام الند للند، ويتم تشغيله بالكامل على الخادم الخاص بك. على عكس جوجل أو بينج، لا توجد سلطة مركزية تتحكم في نتائج البحث — فكل نسخة من YaCy تزحف إلى الويب وتفهرسه بشكل مستقل بينما تتصل بفهرس عالمي مشترك يحتفظ به آلاف من أقران YaCy الآخرين. يتم تشفير استعلامات البحث (hashing) قبل مشاركتها مع الأقران، مما يحافظ على خصوصية عمليات البحث بطبيعتها.
استضافة YaCy ذاتيًا تمنحك جهاز بحث خاصًا بدون تتبع، وبدون تأثير إعلاني على التصنيفات، وبدون إرسال سجلات الاستعلام إلى أطراف ثالثة. كما يعمل كمحرك بحث للشبكة الداخلية (الإنترانت)، حيث يفهرس موارد HTTP و FTP و SMB على شبكة محلية دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
الميزات الأساسية في YaCy
مؤشر نظير إلى نظير
تنضم كل عقدة YaCy إلى فهرس عالمي موزع، حيث تشارك الصفحات المفهرسة مع الأقران وتتلقى النتائج في المقابل — لا يتطلب خادمًا مركزيًا.
زاحف الويب المُدمج
جداول زحف قابلة للتكوين وضوابط عمق لفهرسة النطاقات باستمرار والحفاظ على نتائج البحث المحلية الخاصة بك حديثة وذات صلة.
بحث يضع الخصوصية في المقام الأول
يتم تجزئة استعلامات البحث قبل مشاركتها مع شبكة الند للند، مما يمنع أي نظير من تحديد ما بحثت عنه.
وضع البحث في الإنترانت
فهرسة والبحث عن موارد HTTP و FTP و SMB الداخلية على شبكة محلية دون تعريض أي بيانات للإنترنت العام.
واجهة برمجة تطبيقات REST قابلة للبرمجة
كل وظائف الإدارة يمكن الوصول إليها عبر نقاط نهاية XML و JSON REST، مما يتيح الأتمتة وتكاملات بوابة البحث المخصصة.
لماذا تشغّل YaCy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.