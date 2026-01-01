YaCy هو محرك بحث ويب موزع بالكامل، يعمل بنظام الند للند، ويتم تشغيله بالكامل على الخادم الخاص بك. على عكس جوجل أو بينج، لا توجد سلطة مركزية تتحكم في نتائج البحث — فكل نسخة من YaCy تزحف إلى الويب وتفهرسه بشكل مستقل بينما تتصل بفهرس عالمي مشترك يحتفظ به آلاف من أقران YaCy الآخرين. يتم تشفير استعلامات البحث (hashing) قبل مشاركتها مع الأقران، مما يحافظ على خصوصية عمليات البحث بطبيعتها.

استضافة YaCy ذاتيًا تمنحك جهاز بحث خاصًا بدون تتبع، وبدون تأثير إعلاني على التصنيفات، وبدون إرسال سجلات الاستعلام إلى أطراف ثالثة. كما يعمل كمحرك بحث للشبكة الداخلية (الإنترانت)، حيث يفهرس موارد HTTP و FTP و SMB على شبكة محلية دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.