نشر OwnTracks Recorder بنقرة واحدة.
واجهة خلفية مستضافة ذاتيًا تخزن وتعرض مرئيًا بيانات الموقع المنشورة بواسطة تطبيقات هاتف OwnTracks عبر MQTT.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OwnTracks Recorder؟
مسجل OwnTracks هو الواجهة الخلفية الرسمية لتطبيقات OwnTracks على iOS وأندرويد، مما يمنحك بديلاً مستضافًا ذاتيًا بالكامل لخدمات مشاركة الموقع التجارية. يشترك المسجل في وسيط MQTT الخاص بك، ويستقبل منشورات الموقع من هواتفك، ويخزن كل نقطة كملفات عادية على القرص دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية.
يعرض خادم HTTP مدمج واجهة برمجة تطبيقات REST، وتدفق WebSocket مباشر، وعروضًا جاهزة للمواقع الأخيرة، والمسارات اليومية، وخرائط GeoJSON. تجمع هذه القوالب المسجل مع وسيط Eclipse Mosquitto الذي تم تمكين مصادقة كلمة المرور فيه بشكل افتراضي، حتى تتمكن من توجيه تطبيقات OwnTracks الخاصة بك إلى خادمك الافتراضي الخاص (VPS) والبدء في جمع سجل المواقع دون إرسال بيانات حركتك إلى طرف ثالث على الإطلاق.
الميزات الأساسية في OwnTracks Recorder
الواجهة الخلفية للموقع الخاص
يخزن كل موقع يتم نشره من تطبيقات OwnTracks الخاصة بك على الخادم الخاص بك دون الحاجة إلى أي سحابة طرف ثالث.
وسيط MQTT مُدمج
Eclipse Mosquitto المدمج مع مصادقة كلمة المرور جاهز للهواتف للاتصال من أي مكان على الإنترنت.
خريطة مباشرة ومسارات
تعرض واجهة المستخدم للويب آخر المواقع والمسارات اليومية وخريطة حية تتحدث عبر WebSocket عند وصول مواقع جديدة.
REST و WebSocket API
استعلام المواقع المخزنة بتنسيق JSON أو GeoJSON أو CSV عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، أو بث التحديثات عبر WebSocket.
تخزين الملفات العادية
لا توجد قاعدة بيانات SQL للتشغيل — تُكتب النقاط كملفات مسطحة يسهل نسخها احتياطيًا وفحصها وأرشفتها.
خطافات Lua و ocat
توسيع الاستيعاب باستخدام خطافات Lua واستعلام السجل من سطر الأوامر باستخدام أداة ocat المضمنة.
لماذا تشغّل OwnTracks Recorder على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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