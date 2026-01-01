نشر ToolJet بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء ونشر الأدوات الداخلية ولوحات المعلومات ولوحات الإدارة مع أكثر من 50 تكامل لمصادر البيانات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ToolJet؟
ToolJet هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تمنح الفرق أداة إنشاء مرئية بالسحب والإفلات لإنشاء أدوات داخلية ولوحات تحكم إدارية وتطبيقات CRUD في جزء صغير من وقت التطوير المعتاد. مع أكثر من 40 مكون واجهة مستخدم مدمج وموصلات أصلية لأكثر من 50 خدمة — بما في ذلك PostgreSQL وMySQL وMongoDB وواجهات برمجة تطبيقات REST وGoogle Sheets وStripe — يمكن للفرق بناء تطبيقات تعتمد على البيانات دون كتابة تعليمات برمجية مكثفة للواجهة الأمامية.
استضافة ToolJet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على تكوينات الأدوات الداخلية وبيانات اعتماد مصادر البيانات ومنطق الأعمال بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك. لا يوجد تسعير لكل مقعد، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى بياناتك التشغيلية.
الميزات الأساسية في ToolJet
أكثر من 50 موصل لمصادر البيانات
اتصل بقواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية GraphQL وأدوات SaaS بما في ذلك جداول بيانات Google وStripe وSalesforce دون كتابة تعليمات برمجية مخصصة للتكامل.
منشئ السحب والإفلات المرئي
أنشئ تخطيطات واجهة المستخدم من أكثر من 40 مكونًا جاهزًا — جداول، نماذج، رسوم بيانية، نوافذ منبثقة — دون كتابة HTML أو CSS، واربطها مباشرة باستعلامات البيانات.
منطق جافاسكريبت & بايثون
أضف تحويلات البيانات ومنطق الأعمال مباشرة في الاستعلامات باستخدام JavaScript أو Python، مما يمنح المستخدمين المتقدمين تحكمًا كاملاً دون مغادرة المنصة.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
تحديد أذونات دقيقة لكل تطبيق ومساحة عمل بحيث يتمكن كل عضو في الفريق من الوصول فقط إلى الأدوات والبيانات ذات الصلة بدوره.
Git مزامنة
تعريفات تطبيقات التحكم في الإصدار عن طريق المزامنة مع مستودع Git، مما يتيح مراجعات التعليمات البرمجية والتدقيقات والتراجعات للأدوات الداخلية الحيوية.
لماذا تشغّل ToolJet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.