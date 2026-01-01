Homer هو لوحة تحكم خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر تحول مجموعتك من الخدمات المستضافة ذاتيًا إلى صفحة رئيسية نظيفة ومنظمة. يتم تكوينه بالكامل من خلال ملف YAML واحد، ولا يتطلب قاعدة بيانات أو واجهة خلفية — فقط بضع أسطر لإنشاء بوابة مصقولة لكل تطبيق على خادمك. تصبح التغييرات على ملف التكوين سارية المفعول فورًا عند تحديث الصفحة، مما يجعل صيانة لوحة التحكم الخاصة بك سهلة.

استضافة Homer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن لوحة التحكم الخاصة بك تظل خاصة، وتحمل فورًا من الملفات الثابتة، ويمكن تخصيصها بلا حدود. مع دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA)، يمكن تثبيته على الأجهزة المحمولة كتطبيق أصلي، مما يمنحك ولفريقك وصولاً سريعًا إلى جميع خدماتك من أي مكان.