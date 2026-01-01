نشر هومر بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم ثابتة وبسيطة للغاية لتنظيم جميع خدماتك المستضافة ذاتيًا في صفحة رئيسية واحدة جميلة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Homer؟
Homer هو لوحة تحكم خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر تحول مجموعتك من الخدمات المستضافة ذاتيًا إلى صفحة رئيسية نظيفة ومنظمة. يتم تكوينه بالكامل من خلال ملف YAML واحد، ولا يتطلب قاعدة بيانات أو واجهة خلفية — فقط بضع أسطر لإنشاء بوابة مصقولة لكل تطبيق على خادمك. تصبح التغييرات على ملف التكوين سارية المفعول فورًا عند تحديث الصفحة، مما يجعل صيانة لوحة التحكم الخاصة بك سهلة.
استضافة Homer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن لوحة التحكم الخاصة بك تظل خاصة، وتحمل فورًا من الملفات الثابتة، ويمكن تخصيصها بلا حدود. مع دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA)، يمكن تثبيته على الأجهزة المحمولة كتطبيق أصلي، مما يمنحك ولفريقك وصولاً سريعًا إلى جميع خدماتك من أي مكان.
الميزات الأساسية في Homer
تهيئة YAML
حدد لوحة التحكم الخاصة بك بالكامل في ملف config.yml واحد — لا حاجة لقاعدة بيانات، ولا واجهة خلفية، ولا عمليات إعادة تشغيل لرؤية التغييرات.
بطاقات الخدمات الذكية
اعرض مؤشرات الحالة المباشرة لخدماتك، لتوضح ما إذا كانت قابلة للوصول مباشرة من لوحة التحكم بنظرة سريعة.
البحث التقريبي
اعثر بسرعة على أي خدمة أو رابط باستخدام البحث الضبابي المدمج واختصارات لوحة المفاتيح للتنقل السريع والموجه بلوحة المفاتيح.
دعم PWA
قم بتثبيت Homer كتطبيق ويب تقدمي على أي جهاز للوصول الفوري والخالي من الإشارات المرجعية إلى خدماتك المستضافة ذاتيًا.
تخصيص القالب
اختر من سمات المجتمع مثل Catppuccin و Dracula، أو اكتب تجاوزات CSS الخاصة بك لتناسب أي نمط.
لماذا تشغّل Homer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.