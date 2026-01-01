نشر Yamtrack بنقرة واحدة.
متتبع وسائط ذاتي الاستضافة للأفلام، المسلسلات التلفزيونية، الأنمي، المانجا، الألعاب، والكتب مع دمج Jellyfin.
اختر خطة VPS لـ Yamtrack
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Yamtrack؟
Yamtrack هو تطبيق ذاتي الاستضافة لتتبع الوسائط يجمع قوائم المشاهدة واللعب الخاصة بك للأفلام والبرامج التلفزيونية والأنيمي والمانغا والألعاب والكتب والقصص المصورة في لوحة تحكم واحدة. يستمد البيانات الوصفية من TMDB ومصادر أخرى لتقديم تفاصيل غنية عن كل عنصر يتم تتبعه مع تتبع التقدم وإدارة الحالة.
استضافة Yamtrack ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية سجل استهلاك الوسائط بالكامل دون تتبع من طرف ثالث. يتيح تكامل Jellyfin التتبع التلقائي للمشاهدة من خادم الوسائط الخاص بك، ويعرض عرض التقويم الإصدارات المجدولة، ويجعل الاستيراد من Trakt وMAL وAniList عملية الانتقال من الخدمات الحالية أمرًا سهلاً ومباشرًا.
الميزات الأساسية في Yamtrack
تتبع الوسائط المتعددة
تتبع الأفلام والبرامج التلفزيونية والأنمي والمانغا والألعاب والكتب والقصص المصورة في لوحة تحكم موحدة واحدة مع حالة لكل عنصر.
تكامل Jellyfin
وضع علامة تلقائيًا على الأفلام والحلقات كمشاهدة عند تشغيلها في Jellyfin دون تسجيل يدوي.
استيراد من Trakt & MAL
قم بترحيل سجل المشاهدة الحالي الخاص بك من Trakt و MyAnimeList و AniList وخدمات أخرى إلى Yamtrack ببضع نقرات.
تقويم الإصدار
شاهد تواريخ الإصدارات القادمة للمسلسلات والأفلام والألعاب التي تتابعها في تقويم لتخطيط جدول مشاهدتك.
إشعارات الإصدار
تلقي التنبيهات حول الحلقات والإصدارات الجديدة عبر Discord أو Telegram أو Slack لأي عنصر في قائمة المراقبة الخاصة بك.
لماذا تشغّل Yamtrack على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.