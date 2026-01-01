نشر LiteLLM بنقرة واحدة.
بوابة ذكاء اصطناعي موحدة توفر وصولاً لواجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع OpenAI لأكثر من 100 نموذج لغوي كبير (LLM) من أي مزود.
اختر خطة VPS لـ LiteLLM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LiteLLM؟
LiteLLM هي بوابة AI مفتوحة المصدر تمنح كل نموذج لغوي كبير (LLM) نفس واجهة برمجة التطبيقات (API) المتوافقة مع OpenAI، بحيث يمكن لتطبيقاتك التبديل بين OpenAI وAnthropic وGoogle وAzure وAWS Bedrock وأكثر من 100 مزود آخر دون تغييرات في الكود. تتولى موازنة التحميل، وتجاوز الفشل التلقائي، وإدارة مفاتيح API الافتراضية، وتتبع الإنفاق، وتحديد المعدل من واجهة إدارية واحدة.
استضافة LiteLLM ذاتيًا تحافظ على مفاتيح API وبيانات الاستخدام الخاصة بك ضمن بنيتك التحتية الخاصة، وتزيل قيود التقييد ومعدلات خدمات الوكيل المشتركة، وتمنح فريقك لوحة تحكم مركزية لجميع استخدامات LLM — وهو أمر ضروري للمؤسسات التي تدير تكاليف الذكاء الاصطناعي والامتثال على نطاق واسع.
الميزات الأساسية في LiteLLM
أكثر من 100 من مزودي LLM
الوصول إلى أوبن إيه آي، أنثروبيك، جوجل جيميني، أزور، إيه دبليو إس بيدروك، وعشرات أخرى عبر نقطة نهاية API موحدة واحدة.
موازنة التحميل & تجاوز الفشل
وزع الطلبات عبر مزودين متعددين وتحول تلقائيًا إلى النسخ الاحتياطية عندما يكون المزود غير متاح.
تتبع الإنفاق & الميزانيات
راقب تكاليف نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في الوقت الفعلي واضبط حدود الميزانية لكل مستخدم أو لكل فريق لمنع الإنفاق المفرط على واجهة برمجة التطبيقات (API).
إدارة المفاتيح الافتراضية
إصدار مفاتيح API افتراضية محددة النطاق للفرق والتطبيقات مع ضوابط وصول دقيقة وتتبع الاستخدام.
التوجيه المتقدم
وجّه الطلبات حسب التكلفة أو زمن الوصول أو القواعد المخصصة لاستخدام أفضل نموذج دائمًا لكل نوع طلب.
لماذا تشغّل LiteLLM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.