LiteLLM هي بوابة AI مفتوحة المصدر تمنح كل نموذج لغوي كبير (LLM) نفس واجهة برمجة التطبيقات (API) المتوافقة مع OpenAI، بحيث يمكن لتطبيقاتك التبديل بين OpenAI وAnthropic وGoogle وAzure وAWS Bedrock وأكثر من 100 مزود آخر دون تغييرات في الكود. تتولى موازنة التحميل، وتجاوز الفشل التلقائي، وإدارة مفاتيح API الافتراضية، وتتبع الإنفاق، وتحديد المعدل من واجهة إدارية واحدة.

استضافة LiteLLM ذاتيًا تحافظ على مفاتيح API وبيانات الاستخدام الخاصة بك ضمن بنيتك التحتية الخاصة، وتزيل قيود التقييد ومعدلات خدمات الوكيل المشتركة، وتمنح فريقك لوحة تحكم مركزية لجميع استخدامات LLM — وهو أمر ضروري للمؤسسات التي تدير تكاليف الذكاء الاصطناعي والامتثال على نطاق واسع.