نشر JobOps بتثبيت بنقرة واحدة.
مسار عمل للبحث عن وظائف مستضاف ذاتيًا يبحث في لوحات الوظائف، ويخصص السير الذاتية، ويقيم مدى الملاءمة، ويتتبع كل طلب من لوحة تحكم واحدة.
اختر خطة VPS لـ JobOps
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام JobOps؟
تطبق JobOps مبادئ DevOps على البحث عن عمل. تبحث في LinkedIn و Indeed و Glassdoor و Adzuna وأكثر من 10 لوحات وظائف أخرى من شاشة واحدة، وتقيّم كل نتيجة بناءً على ملفك الشخصي، وتُنشئ سيرة ذاتية مصممة خصيصًا للدور، وتتتبع كل طلب في مكان واحد. إنها لا تقوم بالتقديم التلقائي عمدًا — يمكن للموظفين المسؤولين عن التوظيف اكتشاف الطلبات الآلية، لذا تمنحك JobOps السرعة دون التضحية بالجودة.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على سيرتك الذاتية، وسجل البحث، ورموز تتبع Gmail، ومفاتيح مزود الذكاء الاصطناعي تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من أن تكون داخل خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يخزن المسار جميع البيانات محليًا في SQLite جنبًا إلى جنب مع ملفات PDF التي تم إنشاؤها، لذلك يبقى السجل الكامل لكل بحث وطلب على البنية التحتية التي تمتلكها.
الميزات الأساسية في JobOps
بحث متعدد اللوحات
ابحث في أكثر من 10 لوحات وظائف بما في ذلك لينكد إن، إنديد، جلاس دور، أدزونا، هايرينج كافيه، وسيك من واجهة بحث واحدة.
تقييم الملاءمة بالذكاء الاصطناعي
قم بتقييم كل وظيفة من 0 إلى 100 بناءً على ملفك الشخصي حتى تركز فقط على الوظائف التي تستحق التقديم عليها بدلاً من فرز المئات يدويًا.
توليد سيرة ذاتية مخصصة
أعد كتابة سيرتك الذاتية لكل وظيفة تلقائيًا، وقم بالتصدير إلى ملف PDF مصقول محليًا أو عبر تكامل Reactive Resume.
صندوق تتبع Gmail
ربط Gmail والكشف التلقائي عن دعوات المقابلات والعروض والرفض لتحديث حالة الطلب بدون جداول بيانات.
استخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بك
ادمج OpenAI أو Gemini أو OpenRouter أو Codex أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI مثل Ollama أو LM Studio.
تدقيقات كفالة التأشيرة
تحقق من حالة رعاية تأشيرة المملكة المتحدة في القوائم واعرض فقط الوظائف التي تتوافق مع متطلبات تصريح العمل الخاص بك.
لماذا تشغّل JobOps على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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