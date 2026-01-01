تطبق JobOps مبادئ DevOps على البحث عن عمل. تبحث في LinkedIn و Indeed و Glassdoor و Adzuna وأكثر من 10 لوحات وظائف أخرى من شاشة واحدة، وتقيّم كل نتيجة بناءً على ملفك الشخصي، وتُنشئ سيرة ذاتية مصممة خصيصًا للدور، وتتتبع كل طلب في مكان واحد. إنها لا تقوم بالتقديم التلقائي عمدًا — يمكن للموظفين المسؤولين عن التوظيف اكتشاف الطلبات الآلية، لذا تمنحك JobOps السرعة دون التضحية بالجودة.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على سيرتك الذاتية، وسجل البحث، ورموز تتبع Gmail، ومفاتيح مزود الذكاء الاصطناعي تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من أن تكون داخل خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يخزن المسار جميع البيانات محليًا في SQLite جنبًا إلى جنب مع ملفات PDF التي تم إنشاؤها، لذلك يبقى السجل الكامل لكل بحث وطلب على البنية التحتية التي تمتلكها.