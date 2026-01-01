Kener هو نظام صفحة حالة مفتوح المصدر مبني باستخدام SvelteKit يتيح للفرق مراقبة الخدمات والتواصل بشفافية بشأن الانقطاعات. يدعم أنواعًا متعددة من المراقبة — نقاط نهاية HTTP/API، TCP، DNS، شهادات SSL، اختبار الاتصال (ping)، استعلامات SQL، نبضات القلب (heartbeats)، وخوادم الألعاب — يتم تتبع كل منها وعرضه على صفحة حالة عامة مع سجل وقت التشغيل ومخططات وقت الاستجابة.

تُبقي استضافة Kener ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جميع بيانات المراقبة وسجل الحوادث تحت سيطرتك. تتولى نسخة Redis المضمنة معالجة قوائم انتظار المهام والتخزين المؤقت، بينما يتم تخزين بيانات التطبيق في SQLite افتراضيًا — لا يلزم وجود قاعدة بيانات خارجية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل في النسخة هو المسؤول.