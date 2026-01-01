نشر Kener بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة صفحة حالة مفتوحة المصدر لمراقبة الخدمات والإبلاغ عن الحوادث للمستخدمين في الوقت الفعلي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kener؟
Kener هو نظام صفحة حالة مفتوح المصدر مبني باستخدام SvelteKit يتيح للفرق مراقبة الخدمات والتواصل بشفافية بشأن الانقطاعات. يدعم أنواعًا متعددة من المراقبة — نقاط نهاية HTTP/API، TCP، DNS، شهادات SSL، اختبار الاتصال (ping)، استعلامات SQL، نبضات القلب (heartbeats)، وخوادم الألعاب — يتم تتبع كل منها وعرضه على صفحة حالة عامة مع سجل وقت التشغيل ومخططات وقت الاستجابة.
تُبقي استضافة Kener ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جميع بيانات المراقبة وسجل الحوادث تحت سيطرتك. تتولى نسخة Redis المضمنة معالجة قوائم انتظار المهام والتخزين المؤقت، بينما يتم تخزين بيانات التطبيق في SQLite افتراضيًا — لا يلزم وجود قاعدة بيانات خارجية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل في النسخة هو المسؤول.
الميزات الأساسية في Kener
مراقبة متعددة البروتوكولات
راقب نقاط نهاية HTTP، ومنافذ TCP، وسجلات DNS، وشهادات SSL، وأهداف اختبار الاتصال (ping)، ونبضات القلب، وخوادم الألعاب من لوحة تحكم واحدة.
إدارة الحوادث
إنشاء تقارير الحوادث مع جداول زمنية للحالة مختومة بالوقت، ونشر التحديثات المستمرة، وأرشفة الحلول لسجل شفاف لانقطاعات الخدمة.
صيانة مجدولة
أعلن عن فترة التوقف المخطط لها مسبقًا حتى يرى المستخدمون نوافذ الصيانة القادمة على صفحة الحالة قبل انقطاع الخدمة.
إشعارات متعددة القنوات
نبه فريقك عبر البريد الإلكتروني، سلاك، ديسكورد، أو الويب هوكس في اللحظة التي يغير فيها جهاز المراقبة حالته أو يتعافى.
شارات الحالة القابلة للتضمين
أضف شارات الحالة المباشرة أو إطارات iframe إلى وثائقك أو موقعك الإلكتروني أو لوحة تحكم تطبيقك لعرض حالة الخدمة مباشرة.
وصول مبني على الأدوار
ادعُ أعضاء الفريق ذوي الأدوار المحددة للتعاون في تحديثات الحوادث ومراقبة الإعدادات دون مشاركة صلاحيات المسؤول.
لماذا تشغّل Kener على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.