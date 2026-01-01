نشر جوبلن سيرفر بنقرة واحدة.
نظام خلفي للمزامنة مستضاف ذاتيًا لـ Joplin، للحفاظ على ملاحظاتك ومرفقاتك خاصة عبر جميع الأجهزة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Joplin Server؟
Joplin Server هو الواجهة الخلفية للمزامنة ذاتية الاستضافة لتطبيق Joplin الشهير مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات. يوفر مركزًا آمنًا وخاصًا لمزامنة الملاحظات والمهام ودفاتر الملاحظات والمرفقات عبر عملاء سطح المكتب والجوال والمحطة الطرفية — دون الاعتماد على خدمات سحابية خارجية مثل Dropbox أو OneDrive.
استضافة Joplin Server على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن قاعدة بياناتك المعرفية الشخصية تظل تحت سيطرتك بالكامل. أنت تحدد حدود التخزين، وتضع سياسات النسخ الاحتياطي، وتختار ما إذا كنت تريد تمكين التشفير من طرف إلى طرف — لا توجد رسوم اشتراك، ولا تعدين للبيانات، ولا قيود على المنصة.
الميزات الأساسية في Joplin Server
مزامنة الملاحظات الخاصة
مزامنة الملاحظات والدفاتر والمرفقات عبر جميع أجهزتك من خلال خادمك الخاص، دون أن تتولى أي خدمة سحابية خارجية معالجة بياناتك.
التشفير من طرف إلى طرف
حماية محتوى الملاحظات باستخدام التشفير من جانب العميل بحيث لا يمكنك قراءة ملاحظاتك إلا أنت — حتى الخادم لا يرى النص العادي أبدًا.
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات منفصلة لأفراد العائلة أو الزملاء، لكل منهم مجموعته الخاصة من الملاحظات وحصص تخزين قابلة للتكوين.
مشاركة الملاحظات
شارك الملاحظات الفردية أو دفاتر الملاحظات مع مستخدمي خادم Joplin الآخرين وقم بإدارة أذونات الوصول مباشرة من تطبيقات العميل.
جميع منصات العميل
ربط عملاء Joplin على Windows و macOS و Linux و iOS و Android — تتم مزامنة كل جهاز مع نفس الخادم عبر بروتوكول مزامنة Joplin القياسي.
لماذا تشغّل Joplin Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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