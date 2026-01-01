Joplin Server هو الواجهة الخلفية للمزامنة ذاتية الاستضافة لتطبيق Joplin الشهير مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات. يوفر مركزًا آمنًا وخاصًا لمزامنة الملاحظات والمهام ودفاتر الملاحظات والمرفقات عبر عملاء سطح المكتب والجوال والمحطة الطرفية — دون الاعتماد على خدمات سحابية خارجية مثل Dropbox أو OneDrive.

استضافة Joplin Server على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن قاعدة بياناتك المعرفية الشخصية تظل تحت سيطرتك بالكامل. أنت تحدد حدود التخزين، وتضع سياسات النسخ الاحتياطي، وتختار ما إذا كنت تريد تمكين التشفير من طرف إلى طرف — لا توجد رسوم اشتراك، ولا تعدين للبيانات، ولا قيود على المنصة.