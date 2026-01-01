نشر OmniTools بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات ويب مستضافة ذاتيًا مع أكثر من 80 أداة لتحرير الصور ومعالجة ملفات PDF وتحويل الفيديو وتحويل البيانات.
اختر خطة VPS لـ OmniTools
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OmniTools؟
يجمع OmniTools أكثر من 80 أداة مساعدة قائمة على المتصفح في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا، مما يلغي الحاجة لزيارة العديد من مواقع التحويل المتفرقة عبر الإنترنت. تحرير الصور، دمج ملفات PDF، قص الفيديو، تنسيق JSON، إنشاء رموز QR، والمزيد كلها متاحة من واجهة واحدة متسقة بدون قيود على حجم الملفات أو جدران دفع مميزة.
نظرًا لأن جميع المعالجة تتم مباشرة في المتصفح، لا يتم تحميل أي ملفات إلى الخادم أبدًا. استضافة OmniTools ذاتيًا تعني أن المستندات الحساسة تبقى على شبكتك، ويحصل فريقك على أداة نظيفة وخالية من الإعلانات يمكن الوصول إليها من أي جهاز، وتتخلص من مخاطر الخصوصية لمواقع التحويل العامة.
الميزات الأساسية في OmniTools
المعالجة من جانب المتصفح
تعمل جميع عمليات الملفات محليًا في المتصفح — لا يتم تحميل أي شيء إلى الخادم، مما يحافظ على خصوصية المستندات الحساسة.
أدوات الصور وPDF
تغيير حجم الصور وتحويلها وضغطها؛ دمج ملفات PDF وتقسيمها والتعليق عليها دون الحاجة إلى تثبيت برامج سطح المكتب.
أدوات الفيديو والصوت
قص مقاطع الفيديو، واستخراج المسارات الصوتية، وتحويلها إلى صيغة GIF مباشرة في المتصفح.
أدوات بيانات المطورين
تنسيق JSON، والتحويل بين CSV و JSON، والتحقق من صحة XML، وتشفير أو فك تشفير عناوين URL في مكان واحد.
لا إعلانات أو جدران دفع
توفر الاستضافة الذاتية واجهة نظيفة وخالية من المشتتات، مع إتاحة أكثر من 80 أداة بالكامل دون أي تكلفة إضافية.
لماذا تشغّل OmniTools على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.