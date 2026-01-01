خصم يصل إلى 68% على Redis

Deploy Redis in one click installation.

The world's most widely deployed in-memory data store for caching, sessions, queues, and real-time workloads.

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1 نواة vCPU
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تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
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4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
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8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
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KVM 1
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
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تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Redis؟

Redis is the world's most popular in-memory data structure store, trusted by millions of applications to deliver sub-millisecond read and write latency at any scale. It supports strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams — making it the default caching and session layer for frameworks like Laravel, Django, Ruby on Rails, and Next.js.

This deployment runs Redis with password authentication enabled and periodic RDB snapshots for persistence, so your data survives container restarts. Running Redis on the same VPS as your application eliminates network round-trips between app and cache, often reducing cache hit times to under 0.1ms, and gives you full control over memory limits, eviction policies, and connection settings without the cost of managed Redis services.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Redis

Sub-Millisecond Latency

Single-threaded event-loop architecture delivers consistent low-latency reads and writes regardless of dataset size or concurrent connection count.

Rich Data Structures

Strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams cover caching, leaderboards, queues, and analytics in a single data store.

Built-In Pub/Sub

Native publish/subscribe messaging lets services broadcast real-time events to multiple subscribers without an additional message broker.

Configurable Persistence

RDB snapshots and append-only file logging give you control over the durability/performance trade-off for your specific workload.

Framework Native Support

Laravel, Django, Rails, Next.js, and most major frameworks treat Redis as a first-class dependency for caching, sessions, and job queues.

لماذا تشغّل Redis على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

Herriman
Herriman

استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

Martin K
Martin K

الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

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