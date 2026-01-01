Deploy Redis in one click installation.
The world's most widely deployed in-memory data store for caching, sessions, queues, and real-time workloads.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Redis؟
Redis is the world's most popular in-memory data structure store, trusted by millions of applications to deliver sub-millisecond read and write latency at any scale. It supports strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams — making it the default caching and session layer for frameworks like Laravel, Django, Ruby on Rails, and Next.js.
This deployment runs Redis with password authentication enabled and periodic RDB snapshots for persistence, so your data survives container restarts. Running Redis on the same VPS as your application eliminates network round-trips between app and cache, often reducing cache hit times to under 0.1ms, and gives you full control over memory limits, eviction policies, and connection settings without the cost of managed Redis services.
الميزات الأساسية في Redis
Sub-Millisecond Latency
Single-threaded event-loop architecture delivers consistent low-latency reads and writes regardless of dataset size or concurrent connection count.
Rich Data Structures
Strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams cover caching, leaderboards, queues, and analytics in a single data store.
Built-In Pub/Sub
Native publish/subscribe messaging lets services broadcast real-time events to multiple subscribers without an additional message broker.
Configurable Persistence
RDB snapshots and append-only file logging give you control over the durability/performance trade-off for your specific workload.
Framework Native Support
Laravel, Django, Rails, Next.js, and most major frameworks treat Redis as a first-class dependency for caching, sessions, and job queues.
لماذا تشغّل Redis على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
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مدير Docker مُدمج
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.