DreamFactory هي منصة مفتوحة المصدر لتوليد واجهات برمجة التطبيقات (API) التي تنشئ على الفور واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL موثقة بالكامل ومحمية بالأدوار لأي قاعدة بيانات — MySQL، PostgreSQL، MongoDB، SQL Server، والمزيد — دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. قم بتوصيل قاعدة بياناتك، وسيقوم DreamFactory بتوليد واجهة برمجة تطبيقات CRUD كاملة مع مصادقة مدمجة، وتحديد معدل الطلبات، والتحكم في الوصول على مستوى الحقل.

استضافة DreamFactory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك ملكية كاملة لبياناتك وطبقة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك، بدون تسعير لكل مكالمة أو قيود على المورد. يتضمن هذا النشر MySQL لقاعدة بيانات النظام و Redis للتخزين المؤقت عالي الأداء، مما يمنحك منصة API جاهزة للإنتاج فورًا.