نشر DreamFactory بنقرة واحدة.
منصة REST و GraphQL API مفتوحة المصدر التي تنشئ تلقائيًا واجهات برمجة تطبيقات آمنة لقواعد البيانات في دقائق بدون الحاجة إلى برمجة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DreamFactory؟
DreamFactory هي منصة مفتوحة المصدر لتوليد واجهات برمجة التطبيقات (API) التي تنشئ على الفور واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL موثقة بالكامل ومحمية بالأدوار لأي قاعدة بيانات — MySQL، PostgreSQL، MongoDB، SQL Server، والمزيد — دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. قم بتوصيل قاعدة بياناتك، وسيقوم DreamFactory بتوليد واجهة برمجة تطبيقات CRUD كاملة مع مصادقة مدمجة، وتحديد معدل الطلبات، والتحكم في الوصول على مستوى الحقل.
استضافة DreamFactory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك ملكية كاملة لبياناتك وطبقة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك، بدون تسعير لكل مكالمة أو قيود على المورد. يتضمن هذا النشر MySQL لقاعدة بيانات النظام و Redis للتخزين المؤقت عالي الأداء، مما يمنحك منصة API جاهزة للإنتاج فورًا.
الميزات الأساسية في DreamFactory
واجهات برمجة التطبيقات المُنشأة تلقائيًا
قم بتوصيل أي قاعدة بيانات SQL أو NoSQL واحصل فورًا على واجهة برمجة تطبيقات REST و GraphQL كاملة مع دعم CRUD الكامل — لا يلزم ترميز نقطة نهاية يدوي.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
تحديد أذونات دقيقة لكل مستخدم أو دور، مع تقييد الوصول وصولاً إلى جداول وحقول فردية للحفاظ على أمان البيانات.
دعم قواعد بيانات متعددة
إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من MySQL، وPostgreSQL، وMongoDB، وRedis، وSQL Server، وOracle، وعشرات من مصادر البيانات الأخرى من منصة واحدة.
إدارة مفاتيح API
إصدار وإلغاء مفاتيح API لكل تطبيق أو مستهلك، مع تحديد اختياري لمعدل الطلبات لمنع إساءة الاستخدام والتحكم في الاستخدام.
وثائق API مباشرة
كل واجهة برمجة تطبيقات (API) تم إنشاؤها تأتي مع وثائق Swagger تفاعلية حتى يتمكن المطورون من استكشاف واختبار نقاط النهاية على الفور.
لماذا تشغّل DreamFactory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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