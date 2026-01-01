نشر Mautic بنقرة واحدة.
منصة أتمتة التسويق مفتوحة المصدر لحملات البريد الإلكتروني، وتصنيف العملاء المحتملين، ومشاركة العملاء عبر قنوات متعددة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mautic؟
ماوتيك هو منصة أتمتة تسويقية مفتوحة المصدر بالكامل تمنح الشركات تحكمًا كاملاً في حملاتها وبيانات الاتصال ورحلات العملاء. على عكس أدوات التسويق كخدمة (SaaS) التي تفرض رسومًا لكل جهة اتصال، يعمل ماوتيك على بنيتك التحتية الخاصة — لا توجد رسوم منصة متكررة، ولا مشاركة للبيانات مع أطراف ثالثة، ولا قيود على البائع.
استضافة ماوتيك ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي بيانات عملائك تحت سيطرتك المباشرة — وهو أمر بالغ الأهمية لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وسيادة البيانات. مع عدم وجود تسعير لكل جهة اتصال، يمكنك توسيع عملياتك التسويقية دون تكاليف إضافية، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لكل بريد إلكتروني وحملة وتفاعل مع العملاء المحتملين.
الميزات الأساسية في Mautic
أتمتة حملة البريد الإلكتروني
أنشئ حملات تنقيط آلية ورسائل بريد إلكتروني جماعية باستخدام منشئ السحب والإفلات، وتخصيص المحتوى الديناميكي، واختبار A/B.
تقييم العملاء المحتملين وتتبعهم
قيّم جهات الاتصال بناءً على زيارات الصفحة، وفتح رسائل البريد الإلكتروني، وعمليات إرسال النماذج، والأحداث المخصصة لتحديد أولوية المتابعة في اللحظة المناسبة.
أداة بناء الحملات البصرية
صمم رحلات عملاء معقدة ومتعددة الخطوات باستخدام محرر سير عمل قائم على لوحة الرسم يربط بين الشروط والإجراءات والقرارات.
تجزئة جهات الاتصال
قسّم جهات الاتصال ديناميكيًا باستخدام البيانات السلوكية والبيانات الديموغرافية والحقول المخصصة لاستهداف الجمهور المناسب لكل حملة.
تواصل متعدد القنوات
الوصول إلى جهات الاتصال عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وإشعارات الدفع، وإشعارات الويب من منصة واحدة مع تتبع موحد للمشاركة.
لماذا تشغّل Mautic على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.