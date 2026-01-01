ماوتيك هو منصة أتمتة تسويقية مفتوحة المصدر بالكامل تمنح الشركات تحكمًا كاملاً في حملاتها وبيانات الاتصال ورحلات العملاء. على عكس أدوات التسويق كخدمة (SaaS) التي تفرض رسومًا لكل جهة اتصال، يعمل ماوتيك على بنيتك التحتية الخاصة — لا توجد رسوم منصة متكررة، ولا مشاركة للبيانات مع أطراف ثالثة، ولا قيود على البائع.

استضافة ماوتيك ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي بيانات عملائك تحت سيطرتك المباشرة — وهو أمر بالغ الأهمية لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وسيادة البيانات. مع عدم وجود تسعير لكل جهة اتصال، يمكنك توسيع عملياتك التسويقية دون تكاليف إضافية، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لكل بريد إلكتروني وحملة وتفاعل مع العملاء المحتملين.