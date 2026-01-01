MicroBin هو خدمة pastebin ومشاركة ملفات صغيرة وسريعة وكاملة الميزات مكتوبة بلغة Rust. يقوم ملف ثنائي واحد بخدمة واجهة المستخدم الويب، وتحميل الملفات، ومشاركة اللصقات (pastes)، واختصار الروابط، ولوحة الإدارة — لا توجد قاعدة بيانات خارجية، ولا بيئة تشغيل PHP، ولا شجرة تبعيات ثقيلة. النشر الافتراضي بسيط عمدًا ليبقى قابلاً للاستخدام على خادم افتراضي خاص (VPS) صغير جدًا، ومع ذلك يغطي حالات الاستخدام الشائعة التي يقوم الأشخاص باستضافة pastebin لأجلها بأنفسهم.

تتيح لك استضافة MicroBin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمقتطفات المشتركة ولقطات الشاشة والروابط القصيرة داخل بنيتك التحتية بدلاً من الخدمات العامة التي تستخرج أنماط حركة المرور أو تدرج الإعلانات. يمكن حماية اللصقات بكلمة مرور، أو تعيينها للحرق بعد القراءة، أو تشفيرها من جانب العميل، أو تثبيتها إلى الأبد، وتأتي كل لصقة مع رمز QR ورابط قصير لتسليم سريع عبر الهاتف المحمول.