نشر MicroBin بنقرة واحدة.
بيستبين ومشارك ملفات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا بلغة Rust مع رموز QR، ولصقات تنتهي صلاحيتها، ومختصر عناوين URL مدمج.
اختر خطة VPS لـ MicroBin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MicroBin؟
MicroBin هو خدمة pastebin ومشاركة ملفات صغيرة وسريعة وكاملة الميزات مكتوبة بلغة Rust. يقوم ملف ثنائي واحد بخدمة واجهة المستخدم الويب، وتحميل الملفات، ومشاركة اللصقات (pastes)، واختصار الروابط، ولوحة الإدارة — لا توجد قاعدة بيانات خارجية، ولا بيئة تشغيل PHP، ولا شجرة تبعيات ثقيلة. النشر الافتراضي بسيط عمدًا ليبقى قابلاً للاستخدام على خادم افتراضي خاص (VPS) صغير جدًا، ومع ذلك يغطي حالات الاستخدام الشائعة التي يقوم الأشخاص باستضافة pastebin لأجلها بأنفسهم.
تتيح لك استضافة MicroBin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمقتطفات المشتركة ولقطات الشاشة والروابط القصيرة داخل بنيتك التحتية بدلاً من الخدمات العامة التي تستخرج أنماط حركة المرور أو تدرج الإعلانات. يمكن حماية اللصقات بكلمة مرور، أو تعيينها للحرق بعد القراءة، أو تشفيرها من جانب العميل، أو تثبيتها إلى الأبد، وتأتي كل لصقة مع رمز QR ورابط قصير لتسليم سريع عبر الهاتف المحمول.
الميزات الأساسية في MicroBin
اللصق وتحميل الملفات
شارك مقتطفات نصية وارفع ملفات من أي نوع مع حدود للحجم، وتمييز تلقائي لبنية الكود، ومعاينات مضمنة.
مختصر الروابط المدمج
حوّل الروابط الطويلة إلى عناوين URL قصيرة ذات علامة تجارية مستضافة على نطاقك الخاص دون الحاجة إلى إعداد خدمة اختصار منفصلة.
المعاجين المنتهية صلاحيتها والمحروقة
اختر نوافذ انتهاء الصلاحية الافتراضية، أو دلالات الحرق بعد القراءة، أو تثبيت اللصقات إلى الأبد لموازنة الاحتفاظ بالبيانات مع الخصوصية.
تشفير من جانب العميل
تشفير اختياري من جانب العميل يضمن ألا يرى الخادم أبدًا النص العادي للمقتطفات الحساسة التي تتم مشاركتها بعبارة مرور.
رموز QR وواجهة إدارة UI
تحصل كل لصقة على رمز QR لتسليمها عبر الهاتف المحمول، وتتيح لك لوحة الإدارة تصفح أو تعديل أو حذف أي لصقة من شاشة واحدة.
ثنائي Rust واحد
لا توجد قاعدة بيانات خارجية، لا يوجد Redis، لا توجد عمال خلفية — مجرد عملية Rust صغيرة تعمل بشكل مريح على أصغر خطط VPS.
لماذا تشغّل MicroBin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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