Kotaemon هي أداة نظيفة وقابلة للتخصيص للإجابة على أسئلة المستندات تعتمد على RAG، وتتصل بنموذج اللغة الكبير (LLM) الذي تختاره — من OpenAI وAzure إلى مثيل Ollama المستضاف ذاتيًا. قم بتحميل ملفات PDF ومستندات Word وجداول البيانات والصور، ثم اطرح الأسئلة وتلقى إجابات مدعومة باقتباسات دقيقة من المواد المصدر.

على عكس خدمات الذكاء الاصطناعي للمستندات المستندة إلى السحابة، فإن استضافة Kotaemon ذاتيًا تحافظ على خصوصية ملفاتك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يضيف البديل الكامل للصورة في هذا القالب Tesseract OCR، وتحليل تنسيقات LibreOffice، ومعالجة المستندات متعددة الوسائط، مما يجعله مناسبًا لملفات PDF الممسوحة ضوئيًا وملفات Office والمستندات الغنية بالصور.