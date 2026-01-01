نشر Kotaemon بنقرة واحدة.
روبوت دردشة للأسئلة والأجوبة للمستندات مفتوح المصدر للتحدث مع ملفاتك باستخدام أي مزود لنموذج لغوي كبير (LLM).
اختر خطة VPS لـ Kotaemon
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kotaemon؟
Kotaemon هي أداة نظيفة وقابلة للتخصيص للإجابة على أسئلة المستندات تعتمد على RAG، وتتصل بنموذج اللغة الكبير (LLM) الذي تختاره — من OpenAI وAzure إلى مثيل Ollama المستضاف ذاتيًا. قم بتحميل ملفات PDF ومستندات Word وجداول البيانات والصور، ثم اطرح الأسئلة وتلقى إجابات مدعومة باقتباسات دقيقة من المواد المصدر.
على عكس خدمات الذكاء الاصطناعي للمستندات المستندة إلى السحابة، فإن استضافة Kotaemon ذاتيًا تحافظ على خصوصية ملفاتك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يضيف البديل الكامل للصورة في هذا القالب Tesseract OCR، وتحليل تنسيقات LibreOffice، ومعالجة المستندات متعددة الوسائط، مما يجعله مناسبًا لملفات PDF الممسوحة ضوئيًا وملفات Office والمستندات الغنية بالصور.
الميزات الأساسية في Kotaemon
دعم LLM المتعددة
اتصل بـ OpenAI، أو Azure OpenAI، أو Cohere، أو Mistral، أو أي نموذج محلي مستضاف بواسطة Ollama دون ترحيل مستنداتك أو سجل الدردشة الخاص بك.
إجابات مدعومة بالمراجع
يرتبط كل جواب بالمقاطع الدقيقة في مستنداتك المصدرية حتى تتمكن من التحقق من الادعاءات وتتبع المعلومات مباشرة.
التعرف الضوئي على الحروف (OCR) وتحليل مستندات Office
يتم تجميع Tesseract OCR و LibreOffice و ffmpeg للتعامل مع ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا وملفات Word و PowerPoint والمستندات المستندة إلى الصور بشكل أصلي.
استرجاع GraphRAG
تعمل الواجهات الخلفية الاختيارية لـ GraphRAG و LightRAG على تحسين دقة الاسترجاع لمجموعات المستندات الكبيرة أو ذات المراجع المتقاطعة بكثافة.
وصول متعدد المستخدمين
تتيح إدارة المستخدمين المدمجة لأعضاء الفريق الاحتفاظ بمجموعات مستندات خاصة بهم تحت نشر مشترك واحد.
لماذا تشغّل Kotaemon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
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