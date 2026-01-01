نشر Faktory بنقرة واحدة.
خادم مهام خلفية عالي الأداء ومستقل عن اللغة، مع واجهة مستخدم ويب مدمجة لمراقبة وإدارة المهام.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Faktory؟
Faktory هو خادم وظائف خلفية مستقل يوفر معالجة قوية للوظائف لأي لغة برمجة. يوفر واجهة بسيطة قائمة على البروتوكول بحيث يمكن للعاملين المكتوبين بلغات Ruby و Go و Python و JavaScript و PHP والمزيد، مشاركة نفس البنية التحتية للوظائف دون الارتباط بنظام بيئي واحد للغة.
استضافة Faktory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في قوائم انتظار الوظائف ومنطق إعادة المحاولة وبيانات الأداء. تتيح لك لوحة التحكم الويب المدمجة مراقبة الإنتاجية وفحص الوظائف الفاشلة وإدارة قوائم الانتظار في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.
الميزات الأساسية في Faktory
تصميم مستقل عن اللغة
أي لغة تحتوي على مكتبة عميل Faktory يمكنها إضافة المهام إلى قائمة الانتظار ومعالجتها، مما يسهل دمجها عبر مكدسات متعددة اللغات.
لوحة تحكم ويب مدمجة
راقب أعماق قوائم الانتظار، وإنتاجية المهام، وحالات الفشل من خلال واجهة مستخدم بديهية قائمة على المتصفح ومتاحة فورًا.
استمرارية الوظيفة الموثوقة
يتم تخزين المهام على القرص باستخدام مخزن مدمج متوافق مع Redis، مما يضمن عدم فقدان أي عمل عبر عمليات إعادة التشغيل أو الأعطال.
المحاولات الأوتوماتيكية
تتم إعادة محاولة الوظائف الفاشلة تلقائيًا بجداول تراجع قابلة للتكوين، مما يقلل من التدخل اليدوي للأخطاء العابرة.
تحديد أولويات الطابور
توجيه المهام إلى قوائم انتظار مسماة بأوزان قابلة للتكوين، بحيث تتم معالجة العمل ذي الأولوية القصوى دائمًا أولاً.
لماذا تشغّل Faktory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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