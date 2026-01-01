Faktory هو خادم وظائف خلفية مستقل يوفر معالجة قوية للوظائف لأي لغة برمجة. يوفر واجهة بسيطة قائمة على البروتوكول بحيث يمكن للعاملين المكتوبين بلغات Ruby و Go و Python و JavaScript و PHP والمزيد، مشاركة نفس البنية التحتية للوظائف دون الارتباط بنظام بيئي واحد للغة.

استضافة Faktory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في قوائم انتظار الوظائف ومنطق إعادة المحاولة وبيانات الأداء. تتيح لك لوحة التحكم الويب المدمجة مراقبة الإنتاجية وفحص الوظائف الفاشلة وإدارة قوائم الانتظار في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.