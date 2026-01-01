InfluxDB 2 هي منصة سلاسل زمنية مصممة خصيصًا تتعامل مع الاستيعاب والتخزين والاستعلام والتصور والتنبيه في تطبيق واحد. مبنية على محرك التخزين TSM مع لغة استعلام Flux، توفر استيعابًا عالي الإنتاجية للبيانات وضغطًا فعالاً إلى جانب واجهة مستخدم ويب حديثة — مما يلغي الحاجة إلى دمج أدوات منفصلة مثل Grafana أو Kapacitor لسير عمل المراقبة الأساسي.

استضافة InfluxDB 2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تكاليف التسعير لكل نقطة بيانات وتكاليف خروج البيانات الشائعة في عروض السحابة المدارة. تحصل على تكاليف يمكن التنبؤ بها لأساطيل أجهزة إنترنت الأشياء، ومراقبة البنية التحتية، وخطوط أنابيب البيانات المالية بغض النظر عن حجم الاستيعاب، مع تخزين دائم لسنوات من القياس عن بعد التاريخي.