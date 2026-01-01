نشر InfluxDB 2 بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة موحدة للسلاسل الزمنية تجمع بين قاعدة البيانات والتصور والتنبيهات ومعالجة البيانات في تطبيق واحد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام InfluxDB 2؟
InfluxDB 2 هي منصة سلاسل زمنية مصممة خصيصًا تتعامل مع الاستيعاب والتخزين والاستعلام والتصور والتنبيه في تطبيق واحد. مبنية على محرك التخزين TSM مع لغة استعلام Flux، توفر استيعابًا عالي الإنتاجية للبيانات وضغطًا فعالاً إلى جانب واجهة مستخدم ويب حديثة — مما يلغي الحاجة إلى دمج أدوات منفصلة مثل Grafana أو Kapacitor لسير عمل المراقبة الأساسي.
استضافة InfluxDB 2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تكاليف التسعير لكل نقطة بيانات وتكاليف خروج البيانات الشائعة في عروض السحابة المدارة. تحصل على تكاليف يمكن التنبؤ بها لأساطيل أجهزة إنترنت الأشياء، ومراقبة البنية التحتية، وخطوط أنابيب البيانات المالية بغض النظر عن حجم الاستيعاب، مع تخزين دائم لسنوات من القياس عن بعد التاريخي.
الميزات الأساسية في InfluxDB 2
لغة استعلام فلوكس
Flux هي لغة برمجة وظيفية مصممة خصيصًا لبيانات السلاسل الزمنية، مما يتيح التحويلات والتجميعات وعمليات الربط متعددة المصادر في استعلام واحد.
واجهة الويب المتكاملة UI
تتضمن الواجهة المدمجة منشئ استعلام مرئيًا ومحرر لوحات معلومات ومستكشف بيانات، لذلك لا توجد حاجة لأي أداة تصور خارجية للبدء.
التنبيه المُدمج
قم بتكوين فحوصات العتبة والتوقف التلقائي مباشرة في InfluxDB 2 باستخدام نقاط نهاية الإشعارات لـ Slack و PagerDuty وخطافات الويب HTTP والمزيد.
محرك المهام
جدولة نصوص Flux لتقليل العينات، وتحويلات ETL، وتجميع البيانات بدون مهام cron خارجية أو خدمات خط أنابيب منفصلة.
التحكم في الوصول المستند إلى الرمز المميز
تسمح رموز القراءة/الكتابة الدقيقة، المحددة النطاق لدلاء معينة، بالتحكم الدقيق في الوصول لفرق وتطبيقات متعددة تتشارك في مثيل واحد.
لماذا تشغّل InfluxDB 2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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