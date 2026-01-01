خصم يصل إلى 68% على InfluxDB 2

نشر InfluxDB 2 بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة موحدة للسلاسل الزمنية تجمع بين قاعدة البيانات والتصور والتنبيهات ومعالجة البيانات في تطبيق واحد.

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نشر InfluxDB 2 بتثبيت بنقرة واحدة.

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KVM 2
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2 نواة vCPU
8GB RAM
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نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
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4 نواة vCPU
16GB RAM
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نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام InfluxDB 2؟

InfluxDB 2 هي منصة سلاسل زمنية مصممة خصيصًا تتعامل مع الاستيعاب والتخزين والاستعلام والتصور والتنبيه في تطبيق واحد. مبنية على محرك التخزين TSM مع لغة استعلام Flux، توفر استيعابًا عالي الإنتاجية للبيانات وضغطًا فعالاً إلى جانب واجهة مستخدم ويب حديثة — مما يلغي الحاجة إلى دمج أدوات منفصلة مثل Grafana أو Kapacitor لسير عمل المراقبة الأساسي.

استضافة InfluxDB 2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تكاليف التسعير لكل نقطة بيانات وتكاليف خروج البيانات الشائعة في عروض السحابة المدارة. تحصل على تكاليف يمكن التنبؤ بها لأساطيل أجهزة إنترنت الأشياء، ومراقبة البنية التحتية، وخطوط أنابيب البيانات المالية بغض النظر عن حجم الاستيعاب، مع تخزين دائم لسنوات من القياس عن بعد التاريخي.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في InfluxDB 2

لغة استعلام فلوكس

Flux هي لغة برمجة وظيفية مصممة خصيصًا لبيانات السلاسل الزمنية، مما يتيح التحويلات والتجميعات وعمليات الربط متعددة المصادر في استعلام واحد.

واجهة الويب المتكاملة UI

تتضمن الواجهة المدمجة منشئ استعلام مرئيًا ومحرر لوحات معلومات ومستكشف بيانات، لذلك لا توجد حاجة لأي أداة تصور خارجية للبدء.

التنبيه المُدمج

قم بتكوين فحوصات العتبة والتوقف التلقائي مباشرة في InfluxDB 2 باستخدام نقاط نهاية الإشعارات لـ Slack و PagerDuty وخطافات الويب HTTP والمزيد.

محرك المهام

جدولة نصوص Flux لتقليل العينات، وتحويلات ETL، وتجميع البيانات بدون مهام cron خارجية أو خدمات خط أنابيب منفصلة.

التحكم في الوصول المستند إلى الرمز المميز

تسمح رموز القراءة/الكتابة الدقيقة، المحددة النطاق لدلاء معينة، بالتحكم الدقيق في الوصول لفرق وتطبيقات متعددة تتشارك في مثيل واحد.

لماذا تشغّل InfluxDB 2 على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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