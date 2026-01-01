نشر Neo4j بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات الرسوم البيانية مفتوحة المصدر الرائدة عالميًا، مصممة لتخزين البيانات المترابطة بعمق واستعلامها على نطاق واسع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Neo4j؟
Neo4j هي قاعدة بيانات الرسوم البيانية الأكثر انتشارًا في العالم، حيث تخزن البيانات كعقد وعلاقات بدلاً من الصفوف والجداول. هذا النموذج البياني الأصلي يجعله سريعًا بشكل استثنائي في اجتياز الاتصالات — سواء كنت تبحث عن أقصر مسار بين شخصين، أو تكتشف شبكات الاحتيال، أو تنشئ توصيات للمنتجات — دون الحاجة إلى عمليات الربط المكلفة التي تبطئ قواعد البيانات العلائقية عند التعامل مع مشاكل البيانات المتصلة.
تمنحك استضافة Neo4j ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في نموذج بياناتك، وتكوين الذاكرة، وأذونات الوصول. تتجنب رسوم السحابة لكل استعلام مع الحفاظ على بيانات العلاقات الحساسة — مثل شبكات المستخدمين، ورسوم بيانية للمعاملات، والتسلسلات الهرمية التنظيمية — بالكامل على بنية تحتية تتحكم بها.
الميزات الأساسية في Neo4j
تخزين الرسوم البيانية الأصلي
يتم تخزين البيانات فعليًا كعقد وعلاقات، لذلك يتم تنفيذ عمليات اجتياز الرسم البياني في وقت ثابت بغض النظر عن الحجم الإجمالي لمجموعة البيانات — وهو أمر لا يمكن لقواعد البيانات العلائقية مضاهاته.
لغة استعلام Cypher
Cypher هي لغة استعلام تعبيرية، مطابقة للأنماط، مصممة خصيصًا للرسوم البيانية، مما يتيح لك وصف استعلامات العلاقات المعقدة بصيغة قابلة للقراءة تشبه SQL.
واجهة مستخدم المتصفح المدمجة
يوفر Neo4j Browser واجهة مرئية تفاعلية لكتابة الاستعلامات، واستكشاف الرسم البياني الخاص بك، وعرض النتائج كرسوم بيانية تفاعلية للعلاقات بين العقد.
معاملات ACID
الامتثال الكامل لـ ACID يضمن اتساق البيانات ومتانتها، مما يجعل Neo4j مناسبًا لأعباء عمل الإنتاج حيث لا يمكن المساومة على الدقة.
REST و Bolt APIs
يسمح بروتوكول Bolt الثنائي وواجهة برمجة تطبيقات HTTP REST لأي تطبيق بالاتصال بـ Neo4j باستخدام برامج تشغيل رسمية متوفرة لـ Python و Java و JavaScript و Go و .NET والمزيد.
خوارزميات الرسم البياني
توفر مكتبة علوم بيانات الرسوم البيانية أكثر من 65 خوارزمية — مثل PageRank، واكتشاف المجتمع، وإيجاد المسار — تعمل مباشرة على الرسم البياني الخاص بك دون الحاجة لتصدير البيانات.
لماذا تشغّل Neo4j على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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