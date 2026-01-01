نشر GreptimeDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات موحدة للمراقبة مفتوحة المصدر للمقاييس والسجلات والتتبعات مع SQL و PromQL على محرك واحد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GreptimeDB؟
GreptimeDB هي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للمراقبة مبنية بلغة Rust، تخزن المقاييس والسجلات والتتبعات كأحداث واسعة في محرك عمودي واحد. تحل قاعدة بيانات واحدة محل الثلاثي النموذجي Prometheus و Loki و Elasticsearch، مما يتيح لك الربط (JOIN) عبر الإشارات في SQL وخدمة لوحات المعلومات والتنبيهات ووكلاء الذكاء الاصطناعي من واجهة خلفية واحدة بدلاً من ثلاث.
تضمن استضافة GreptimeDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات القياس عن بعد عالية الكاردينالية تحت سيطرتك دون فواتير SaaS لكل نقطة بيانات، وتدعم نفس النسخة بروتوكولات Prometheus remote write و OpenTelemetry و MySQL و PostgreSQL و InfluxDB line protocol — بحيث يمكن توصيل أدوات التجميع ولوحات المعلومات الموجودة دون الحاجة إلى إعادة كتابة.
الميزات الأساسية في GreptimeDB
نموذج بيانات موحد
قم بتخزين المقاييس والسجلات والتتبعات كأحداث واسعة ومؤرخة في محرك عمودي واحد، والربط بين الإشارات باستخدام SQL عادي.
SQL و PromQL
استعلم عن نفس البيانات باستخدام SQL للتحليلات و PromQL لقواعد تنبيه Grafana — لا حاجة لطبقة استعلام منفصلة أو طبقة ترجمة.
OpenTelemetry الأصلي
استوعب OTLP للمقاييس والسجلات والتتبعات مباشرةً، بدون مكونات إضافية للتصدير أو حزم تطوير برامج (SDKs) خاصة بالبائعين بين خدماتك وقاعدة البيانات.
دعم واسع للبروتوكولات
قبول كتابة بروميثيوس عن بعد، وبروتوكول سطر InfluxDB، ودفع لوكي، وعملاء MySQL أو PostgreSQL على نفس المثيل لعمليات الترحيل المباشرة.
لوحة تحكم ويب مُدمجة
استكشف الجداول، وقم بتشغيل استعلامات SQL و PromQL، وافحص حالة الكتلة من واجهة مستخدم ويب مدمجة دون الحاجة لتثبيت واجهة أمامية منفصلة.
تخزين الكائنات جاهز
قم بتكوين S3 أو GCS أو Azure Blob كمخزن أساسي مع ذاكرة تخزين مؤقتة على القرص المحلي لخفض تكلفة الاحتفاظ طويل الأمد لبيانات القياس عن بعد عالية الحجم.
لماذا تشغّل GreptimeDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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