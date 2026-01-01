نشر Milvus بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات AI، تبحث في مليارات التضمينات بزمن استجابة أقل من جزء من الألف من الثانية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Milvus؟
Milvus هي قاعدة بيانات المتجهات مفتوحة المصدر الأكثر شيوعًا في العالم، مصممة خصيصًا لتخزين والبحث في التضمينات عالية الأبعاد الناتجة عن نماذج التعلم الآلي. تدعم فهارس HNSW و IVF و DiskANN، والبحث الهجين للمتجهات الكثيفة والمتفرقة، وتتعامل مع مليارات المتجهات مع الحفاظ على زمن استجابة للاستعلام أقل من المللي ثانية. ينشر هذا القالب حزمة Milvus الكاملة مع etcd للبيانات الوصفية، و MinIO لتخزين الكائنات، وواجهة مستخدم الويب Attu للإدارة المرئية.
استضافة Milvus على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على التضمينات الخاصة وبيانات المستخدم الحساسة داخل البنية التحتية الخاصة بك، ويوفر ذاكرة ومعالج (CPU) مخصصين لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد بشكل كبير على الفهرسة، ويزيل تكاليف الاستعلام الواحد لخدمات قواعد بيانات المتجهات المدارة.
الميزات الأساسية في Milvus
بحث ملياري النطاق
فهرسة واستعلام مليارات المتجهات بزمن استجابة أقل من ميلي ثانية باستخدام فهارس HNSW أو IVF أو DiskANN.
البحث الهجين
اجمع المتجهات الكثيفة والمتجهات المتفرقة ومرشحات البيانات الوصفية في استعلام واحد لاسترجاع أكثر دقة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
البنية التحتية الجاهزة لـ RAG
تخزين تضمينات المستندات واسترجاع السياق ذي الصلة لـ LLMs، مما يدعم روبوتات الدردشة الدقيقة وأنظمة الأسئلة والأجوبة.
Attu واجهة مستخدم الويب
إدارة المجموعات، وتشغيل الاستعلامات، ومراقبة صحة المجموعة من خلال وحدة تحكم إدارة مدمجة قائمة على المتصفح.
SDKs متعددة اللغات
عملاء رسميون لـ Python و Java و Go و Node.js بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات REST و gRPC تتكامل مع أي مكدس ذكاء اصطناعي.
لماذا تشغّل Milvus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.