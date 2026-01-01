Milvus هي قاعدة بيانات المتجهات مفتوحة المصدر الأكثر شيوعًا في العالم، مصممة خصيصًا لتخزين والبحث في التضمينات عالية الأبعاد الناتجة عن نماذج التعلم الآلي. تدعم فهارس HNSW و IVF و DiskANN، والبحث الهجين للمتجهات الكثيفة والمتفرقة، وتتعامل مع مليارات المتجهات مع الحفاظ على زمن استجابة للاستعلام أقل من المللي ثانية. ينشر هذا القالب حزمة Milvus الكاملة مع etcd للبيانات الوصفية، و MinIO لتخزين الكائنات، وواجهة مستخدم الويب Attu للإدارة المرئية.

استضافة Milvus على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على التضمينات الخاصة وبيانات المستخدم الحساسة داخل البنية التحتية الخاصة بك، ويوفر ذاكرة ومعالج (CPU) مخصصين لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد بشكل كبير على الفهرسة، ويزيل تكاليف الاستعلام الواحد لخدمات قواعد بيانات المتجهات المدارة.